Эксперты рассказали, какие активы были самыми удачными для инвестиций в этом году

В уходящем году надо было вкладываться в бумаги ресурсных и технологических компаний, — так считают эксперты. Ценителям золота и серебра на этот раз не повезло, зато криптовалюта Dogecoin подорожала за год в 38 раз. Какие активы бурно росли в 2021 году и принесли своим владельцем наибольшую прибыль, — в материале «Газеты.Ru».

Что происходило на российском рынке акций

В уходящем году акции многих российских компаний показали значительный рост. Как говорит директор по стратегии ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, один из лучших результатов показали котировки TCS Group (в нее входит, в частности, «Тинькофф банк») — более 200% за 2021 год.

Хорошо показали себя и акции «Газпрома», которые отыграли рост цен на газ и прибавили в цене 80%. Повезло и держателям бумаг РУСАЛ, которые подорожали на фоне роста цен на алюминий (+76%; по подсчетам «Тинькофф Инвестиций» — на 91%).

Серьезный рост также показали бумаги девелопера «Самолет» — они подорожали в пять раз, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Он добавил, что у другого крупного застройщика – ПИК – капитализация прибавила около 80%.

Эксперт обратил внимание, что благодаря росту цен на уголь на мировых рынках выросли акции «Мечела» (привилегированные) и компании «Распадская» — на 250% и 150% соответственно.

Рост показали и акции «Фосагро» (89%), добавил руководитель департамента инвестиционной аналитики Кирилл Комаров «Тинькофф Инвестиций». Это произошло из-за подорожания удобрений.

В целом уходящий год можно считать «золотым» как для фондовых, так и для товарных рынков, сказал «Газете.Ru» директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев. По его словам, «огромный поток» ликвидности, предоставляемый мировыми ЦБ (в первую очередь — ФРС и ЕЦБ), отправил многие активы на «недосягаемые ранее высоты».

Что происходило на зарубежных рынках

Если посмотреть на бумаги американских предприятий из индекса S&P 500, то больше всего в цене прибавили акции производителя вакцины от COVID-19 Moderna — почти 200% — и технологической компании NVIDIA — 140%, отметил Альберт Короев из «БКС Мир инвестиций».

Если в случае с Moderna причины очевидны, то в случае с NVIDIA рост произошел из-за увеличения численности геймеров и развития киберспорта, внедрения искусственного интеллекта в индустриях и развития метавселенной, распространения использования дополненной и виртуальной реальности, увеличения рынка автомобилей будущего, у которого есть потребность в чипах, пояснил эксперт.

В «Тинькофф Инвестициях» также обратили внимание и на бумаги американской нефтяной компании Devon Energy, которые подорожали на 169%. Это произошло на фоне «ралли цен» на нефть в этом году, уточнили там.

Американский рынок в этом году был самым привлекательным для российских инвесторов, считает Ярослав Кабаков из «ФИНАМ».

«После значительного роста в 2020 году котировки крупнейших технологических компаний не остановились на достигнутом и продолжили рост», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он привел в пример акции компании Adobe Inc., доходность по которым с начала года составила около 37,5%. Компания показала рекордную квартальную выручку. Инвесторам также могли принести прибыль более 20% вложения в технологического гиганта Meta (еще недавно — Facebook). В сфере BigTech самую интересную динамику, по словам Кабакова показали акции Microsoft: с начала года они выросли на 52%.

Также показателен пример с акциями Tesla, добавляет Артем Арзамасцев из «Единого Брокера». Например, в мае этого года стоимость бумаг опускалась до $550, но уже в начале ноября превысила $1200. «Это далеко не единственная бумага в США, показавшая такой сильный результат», — отметил он.

В потребительском секторе также можно выделить такие примеры, как GameStop (+864%) — компании, которая занимается продажей игр, приставок и аксессуаров, добавляет аналитик «Сбер Управление Активами» Антон Тарасов. По его словам, это одна из самых популярных «мемных» акций. Ее котировки взлетели на фоне спекулятивных действий со стороны пользователей соцсети Reddit. Они делали целенаправленные покупки на фоне продаж «в короткую» со стороны профессиональных инвесторов.

Также эксперт привел в пример акции компании Crocs (занимается изготовлением обуви), которые выросли на 165%. Это произошло на фоне хорошей отчетности, а также увлечения рентабельности основного бизнеса компании. Еще один успешный кейс — Ford Motor, акции которой с начала года выросли на 123% — также на фоне сильной отчетности и увеличения прогнозов компании по операционной прибыли на 2021 год.

На европейском рынке (судя по статистике индексов семейства Euro Stoxx) в лидерах технологический сегмент, отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Он привел в пример компанию Zooplus AG — интернет-магазин кормов и товаров для домашних животных со штаб-квартирой в Мюнхене. Она подорожала на 140%.

Криптовалюта

На криптовалютном рынке в этом году многие инвесторы по-прежнему фокусировались на биткоине, рассказал Ярослав Кабаков из «ФИНАМ». За год котировки выросли с $30 тыс. до $56 тыс.

«Что касается альткоинов, лучшим активом, который привлек наибольшее внимание не столько хайпом и твитами Илона Маска, была монета Solana. Разработчики стремятся создать новую сеть смарт-контрактов, чтобы конкурировать с Ethereum. Котировки за год выросли с $1,8 до текущих $227 — в 126 раз», — добавил эксперт.

Аналитик «Сбер Управление Активами» Антон Тарасов отметил и криптовалюту Dogecoin (она тоже неоднократно появлялась в Twitter Илона Маска — «Газета.Ru»), которая показала рост на 3700%.

Драгоценные металлы и недвижимость

Недвижимость и драгоценные металлы в этом году не показали результатов, которые можно было бы сравнить с инвестициями в другие активы, говорит Артем Арзамасцев из «Единого Брокера».

«Да, там тоже был небольшой рост, но гораздо более скромный на фоне инвестиций в финансовые рынки», — отметил он.

Цены на золото и серебро в рублевом эквиваленте снизились на 6% и 15% (год к году), уточнил Александр Осин из «Фридом Финанс». Однако цены на рублевом рынке алмазов выросли на 30%.

А вот цены на жилье в России, по данным отраслевых источников, в Москве и Московской области, в частности, выросли за год на 30%, добавил он. В отдельных регионах Подмосковья, например, в Раменском районе, рост цен в некоторых локациях достигал 100%. Наиболее активный рост традиционно показали «однушки».

В Knight Frank добавили, что на первичном рынке элитной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по результатам 2021 года ожидается рост средневзвешенной цены 1 кв. м. В Москве, по оценке специалистов, он составит 42% (если сравнивать четвертые кварталы 2020 и 2021 года). Это связано, во-первых, с сокращением предложения, которое опустилось до минимальных значений за последние шесть лет. Еще одна причина — регулярное повышение цен на реализуемые новостройки, а также выход в продажу новых более дорогих проектов.

«Доля инвесторов в общем объеме покупателей, которые к нам обращаются, составляет 10-20%. В 2021 году многие предприниматели или топ-менеджеры компаний рассматривали инвестиционную составляющую недвижимости, что прежде всего было связано с рекордно низкими ставками по депозитам», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Он уточнил, что при инвестициях в дорогую недвижимость зачастую речь идет не об извлечении краткосрочного спекулятивного дохода, а скорее о долгосрочном владении активом.

Предметы искусства

Инвесторы традиционно интересуются живописью, рассказал основатель и генеральный директор Экспо-парка, организатор Российского Антикварного Салона Василий Бычков. И, как правило, это «первые имена». Обычно это очень дорогие работы, которые хорошо атрибутированы, имеют качественную экспертизу.

«Это наиболее перспективное и правильное вложение средств. Потому что качественное искусство, классическое, всегда только дорожает», — отметил Бычков.

Он добавил, что по экспертным оценкам «старое» искусство дорожает на 25% в год. Иногда бывают провалы, но кривая все равно идет вверх. По словам Василия Бычкова, вложения в искусство нельзя сравнить «ни с какими валютами, ни с какими акциями».

Если говорить о современном искусстве, то здесь тоже уже есть известные имена, но в России, к сожалению, «раскрученных» деятелей искусства не так много, как за рубежом, уточнил Василий Бычков. Такое искусство тоже растет в цене, и работы популярных у публики художников сравнимы с ценами на работы в некоторых классических жанрах.

Бывают и попытки угадать, работы какого художника в будущем могут стать известными, и это некая игра, добавил эксперт. На этом азарте как раз во многом и построен рынок современного искусства, когда коллекционер, предчувствуя, что за каким-то художником будущее, вкладывает небольшие деньги. И иногда угадать получается, заключает Бычков.