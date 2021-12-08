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Криптофермы заплатят больше населения за электричество

«Иркутскэнергосбыт» через суд «выбил» с майнеров деньги за электричество

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Энергетики через суд теперь благополучно повышают тарифы на электроэнергию для ферм по майнингу криптовалюты в частных домах. Об этом написал «Комменсантъ».

Так, компания «Иркутскэнергосбыт» смогла доказать, что фермы, занимаюсь коммерческой деятельностью, покупает электроэнергию по низким тарифам для населения.

Компания подала в суд 85 исков, но пока выиграла только девять.

Другие участники рынка не считают такой способ эффективным и ждут решения от регуляторов.

Иркутская область считается российской столицей майнинга криптовалюты. Выбор майнеров на нее пал по очевидным причинам — здесь самые низкие цен на электроэнергию во всей стране. Тариф для сельчан составляет 0,86 руб. за 1 кВт•ч, а для малых предприятий — около 3,6 руб. за 1 кВт•ч.

По информации «Иркутскэнергосбыта», было выявлено более 1 тыс. случаев серого майнинга в области. Объекты угрожают стабильному энергоснабжению в жилые дома и могут приводить к авариям.

Директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что с точки зрения функционирования энергосистемы нелегальные криптофермы являются разновидностью бездоговорного или безучетного потребления.

«Безусловно, рост коммерческих потерь наносит технический и финансовый ущерб сетевым организациям: превышение расчетного объема нагрузки ухудшает надежность электроснабжения и увеличивает расходы сетевых компаний на проведение ремонтов. Кроме того, потери сверх норматива не компенсируется при тарифном регулировании, поэтому финансовое бремя расчетов перед поставщиками в этом случае ложится на сетевые компании», — говорит эксперт.

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