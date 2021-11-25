Общее число погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 52 человек

В результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека, сообщили в администрации Беловского городского округа. Среди них шестеро спасателей, которые спустились под землю за горняками. По числу жертв это крупнейшее ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. Следствие задержало руководителей шахты, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Авария в Кузбассе произошла рано утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 м. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин предположил, что в «Листвяжной» взорвался метан.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — пояснил Демешин.

На момент взрыва под землей находились 285 человек, наружу смогли выбраться 239 шахтеров. Из них, как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, за медицинской помощью обратились 49 пострадавших.

«Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, 40 — в состоянии средней тяжести, все они госпитализированы», — рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Источник «Интерфакса» из администрации шахты уточнил, что все пострадавшие отравились продуктами горения. «Кто-то меньше надышался, кто-то больше», — указал собеседник агентства.

В шахте оставались 46 человек. До вечера 25 ноября было известно о гибели 11 из них, остальные 35 числились пропавшими без вести. «Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках», — сообщал Цивилев.

МЧС отправило под землю поисковые отряды. Врио главы МЧС Александр Чуприян пояснял, что спасателям нужно пройти 7–8 км по задымленной зоне, чтобы проверить всю разветвленную сеть выработок.

Один из отрядов около 11:00 мск перестал выходить на связь. В МЧС уточнили, что эта группа из шести человек ушла в самую отдаленную часть шахты. Были обнаружены тела трех спасателей. «Им не хватило кислорода в баллонах», — пояснил источник «Интерфакса» в скорой помощи города Белово. Судьба еще трех спасателей оставалась неизвестной. Чуприян говорил, что их дыхательные аппараты рассчитаны на четыре часа работы.

Вечером спасательную операцию в шахте приостановили до утра пятницы из-за высокой угрозы взрыва. «Мы сейчас взяли паузу до утра. <...> Ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», — сообщил Чуприян около 19:30 мск.

Позже в администрации Беловского городского округа «Интерфаксу» сообщили, что в результате аварии на шахте погибли 52 человека, то есть, все пропавшие, включая спасателей.

По числу жертв это крупнейшее ЧС на российских шахтах за последние 11 лет — со взрывов на шахте «Распадская» в Кузбассе в мае 2010 года. Тогда погиб 91 человек.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября по погибшим на шахте «Листвяжная». Будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи. Правительство региона пообещало оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Владеющий шахтой холдинг «СДС» выплатит родственникам погибших по 2 млн рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 217 УК). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В рамках расследования задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. По версии следствия, задержанные нарушили требования безопасности, в результате в шахте «произошло газодинамическое явление». «Пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», — сообщило областное управление СК.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России. Работает с конца 1954 года, отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Свое нынешнее название шахта получила в 2004-м.

Это не первое крупное ЧП на «Листвяжной» — 28 октября 2004 года в результате взрыва метана в шахте погибли 13 человек. В итоге суд приговорил девять сотрудников предприятия к условным срокам.

Региональное управление Ростехнадзора в 2021 году выявило 139 нарушений на «Листвяжной». Всего за год шахту девять раз проверяли различные ведомства, последняя проверка началась 24 ноября и, по данным открытых источников, не выявила нарушений. Один из сотрудников «Листвяжной» после сегодняшней аварии рассказал «Газете.Ru», что руководство шахты пренебрегало мерами безопасности.