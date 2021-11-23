Эксперт: резкий рост заболеваемости COVID-19 придется на февраль-март 2022 года

Четвертая волна коронавируса в России отступает, заявили в Роспотребнадзоре. Однако иммунолог Андрей Продеус и вирусолог Павел Волчков сомневаются в том, что снижение заболеваемости будет долгосрочным. Почему не стоит расслабляться и когда ждать пятую волну COVID-19, эксперты рассказали «Газете.Ru».

Текущая волна заболеваемости COVID-19 в России близится к завершению, заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, число больных в стране, выявленных за последнюю неделю, сократилось на 2,5% и стало самым низким за последний месяц – чуть больше 35 тыс. случаев за сутки.

Российские вирусологи тем временем сомневаются, что четвертая волна закончится в ближайшее время.

«У нас непрерывно текущая пандемия без выраженных волн. Бывают превышения по весне и осени, но достигнуть абсолютного минимума нам не удается. В четвертой волне не только точку, в ней запятую рано ставить», – заявил «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Заболеваемость COVID-19 продолжит расти, убежден инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Думаю, что очередной пик просто прошел. Нас ждут другие. Очередная партия «проэпидимичилась» — переболела или вакцинировалась. Остальные, неиммунные, попрятались и растворились в толпе «иммунных». Вирус стал чуть медленнее распространяться», — сообщил он «Газете.Ru».

Ждать окончания четвертой волны рано из-за низкого процента вакцинации в стране, добавил Волчков. «В нашей стране до сих пор не прививают детей, среди взрослых у нас по-прежнему чуть больше 30% привитых», – пояснил он.

Медики уверены, что страну ждет новый скачок заболеваемости. При этом пятая волна будет тяжелее, учитывая низкий уровень вакцинации.

«Новая волна будет, потому что большинство инфекций развиваются по циклическому волнообразному принципу. Пятая волна будет не проще, а, может, и сложнее при таком количестве вакцинированных: вирусу есть, где разгуляться», — сообщил «Газете.Ru» иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Вирусолог Волчков полагает, что в длинные новогодние каникулы стоит ожидать спада заболеваемости, а пятая волна начнется в феврале следующего года.

«Ожидать новой волны в начале января не приходится. В 60-70-х годах длинные праздники ввели из-за эпидемий гриппа. Это затормозило их развитие. Поэтому и сейчас новогодние выходные поспособствуют снижению заболеваемости. А разгон после зимней спячки коронавируса придется на февраль-март 2022 года», — пояснил он.

Инфекционист Поздняков напомнил, что пандемия закончится только при максимально высоком уровне коллективного иммунитета.

«Коллективный иммунитет сработает только на супервысоких значениях, как, например, при кори — 95%. Цифры 70-80%, о которых многие говорили, уже не спасут от масштабных вспышек. С учетом тяжести протекания заболевания у неиммунных это будет проблемой, даже при 10-15% в популяции. В городе-миллионнике лягут на больничные койки уже 30 тыс. человек», — объяснил он.

Между тем вирусолог Волчков решение проблемы видит в глобальном двухнедельном локдауне.

«Нужно, чтобы во всех странах люди посидели дома, не выходя и ни с кем не встречаясь, не менее 14 дней. Пандемия закончилась бы автоматически. Но мы настолько люди, что не можем реализовать такую простую меру в отдельных регионах России – просто массово усидеть дома. В Китае по-прежнему тотальный карантин, и при этом нулевая смертность от ковида», – рассказал он.

Тем временем в странах Европы власти заявили о новой волне COVID-19 и уже начали вводить новые ограничения. Например, в Австрии 22 ноября в стране ввели 20-дневный локдаун, причем даже для вакцинированных и переболевших.