В Ленобласти задержали мужчин, из машины которых выпало тело при ДТП

Полиция задержала мужчин, сбежавших с места ДТП на трассе «Сортавала». Из багажника их машины, врезавшейся в отбойник, вывалилось тело с практически полностью отрезанной головой. По данным СМИ, убитым оказался армянский бизнесмен, владевший шиномонтажом. В разбитой машине полицейские нашли лопаты — мертвеца везли за город явно для того, чтобы закопать в лесу.

Следственный комитет получил от полиции материалы для расследования дела об убийстве армянского предпринимателя Аркади Казиняна в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал SHOT, полиция задержала троих мужчин, сбежавших с места аварии на трассе А-121 «Сортавала». Их отправили на допрос.

Задержанные — 26-летний Ян Щепановський и 23-летний Егор Комаров — сообщили, что Казинян был убит в гаражном кооперативе «Лагуна» на Лабораторной улице. Причастность третьего задержанного к убийству пока не установлена, его личность также неизвестна.

Есть две схожие версии произошедшего. Как сообщает РЕН ТВ, в день убийства Казинян вместе со знакомыми распивал спиртные напитки в гаражном кооперативе. Там и находился его шиномонтаж.

В ходе вечеринки из-за конфликта один из гостей убил Казиняна и поджег его гараж, чтобы замести следы. Вместе с подельниками он попытался вывезти тело в лес, но пьяный водитель не справился с управлением.

По другим данным, Щепановський поссорился с Казиняном и был избит бизнесменом и его друзьями. После этого он позвонил Комарову, чтобы разобраться с обидчиком. В ходе повторной разборки и драки Казинян был убит. Сообщается также, что убитый работал маляром.

Напомним, в 4 часа утра 20 ноября на трассе к северу от Петербурга произошло ДТП – автомобиль «Митсубиши Галант» врезался в отбойник. Из него, по словам очевидцев, выскочили трое мужчин и сразу же убежали в лес.

Из открывшегося багажника машины вывалилось тело мужчины, горло его было перерезано. При этом голова практически полностью была отделена от туловища – она чуть не оторвалась от тела из-за удара.

Прибывшие на место инцидента инспекторы ГИБДД нашли в брошенной машине лопаты и веревку. Судя по всему, мертвеца везли в лес закапывать.

Убитый Аркади Казинян родился в Ереване, на момент смерти ему было 50 лет. Автомобиль принадлежит его знакомому, также армянину, однако внутри владельца машины в это утро не было.

Казинян переехал в Петербург в 1996 году, жил на проспекте Просвещения. По ряду данных, он был владельцем небольшого шиномонтажа «Лагуна».

Отмечается также, что незадолго до убийства Казиняна в гаражный кооператив приезжали полицейские – проверять информацию о незаконной скупке металлолома.