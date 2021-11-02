Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней

Кремль не планирует продлевать общероссийские нерабочие дни, которые были введены с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19. Тем не менее таким правом наделены региональные власти. Им уже воспользовалась Новгородская область, продлившая нерабочие дни до 14 ноября.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал россиян не верить слухам о продлении нерабочих дней на федеральном уровне.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение», — сказал он. Песков подчеркнул, что ориентироваться стоит только на официальную информацию.

В России с середины сентября наблюдается рост заболеваемости. В связи с этим президент страны Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, оставив за региональными властями право вводить их раньше и продлевать.

Такие меры, как полагают власти, позволят сократить количество заболевших, выявляемых ежедневно. Для достижения такого результата в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам снизить число контактов и провести эти внеплановые выходные дома, в кругу семьи.

В регуляторе допускали возможное продление локдауна. По словам замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, такую вероятность нельзя исключать при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы.

В интервью «Известиям» он отметил, что повышение коэффициента указывает на наступление сложного эпидемиологического периода. Помимо этого критерия, специалисты также обращают внимание на наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ.

«Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», — добавил Горелов, подчеркнув, что пока нет альтернативы вакцинации.

На сегодняшний день о продлении нерабочих дней заявили власти Новгородской области. Это первый регион, который принял такое решение. Это будет уже третья нерабочая неделя, так как регион ввел выходные с 25 октября. При этом с 8 по 14 ноября правила будут ужесточены — закроются непродуктовые магазины и рестораны (сейчас они работают по QR-кодам).

Глава Новгородской области Андрей Никитин пояснил, что локдаун продлен из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Проанализировав ситуацию, которая складывается у нас в регионе, мы видим, что она остается достаточно сложной. По количеству заболевших наблюдается увеличение. Мы это видим и по количеству пациентов, которые госпитализированы в стационары и ковидные госпитали», — сказала ранее министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

По ее словам, продление локдауна — попытка «кардинально изменить ситуацию и переломить ее в сторону уменьшения», так как двух недель для этого было мало региону.

Санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова ранее сообщала, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 22%. Почти половина случаев заболевания приходится на работающее население. Неработающие пенсионеры составляют 30% среди заболевших. Что касается инфицирования детей — больше всего случаев среди школьников (с 7 до 17 лет).

Большинство заболевших имеют клинические проявления, только 11-13% бессимптомные.

С начала пандемии коронавируса в регионе заболели почти 51 тыс. жителей, за последние сутки зарегистрировано 282 случая заражения. Выздоровели 45 423 человека, 522 умерли. Доля свободного коечного фонда составляет 16%.