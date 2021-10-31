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Общество

«Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты»

Путин: средняя температура в России растет быстрее, чем в других странах

Российский президент Владимир Путин принял участие в заседании «Группы Двадцати» по вопросу изменения климата. Он заявил, что в России температура воздуха повышается быстрее, чем в среднем в мире. Это приводит к опустыниванию и эрозии почв. Но большее беспокойство вызывает таяние вечной мерзлоты.

В России средняя температура воздуха поднимается быстрее, чем в остальных странах мира, рассказал глава страны Владимир Путин на встрече G20. Он подключился в заседанию по видеосвязи. Это вторая рабочая встреча группы, темой которой стало изменение климата.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса», — отметил Путин, добавив, что в Арктике скорость потепления еще выше.

Из-за изменения климата Россия сталкивается с опустыниванием, эрозией почв. «Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объем нашей территории», — констатировал он.

Путин считает, что должны быть общие модели учета и мониторинга выбросов парниковых газов, чтобы на них могли основываться правила климатического регулирования.

«При реализации климатических и природоохранных инициатив «Двадцатке» важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования», — добавил президент России.

Он подчеркнул, что требуется комплексный подход: «в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей».

Лидеры «Группы двадцати» пришли к тому, что нужно создать национальные планы по смягчению последствий изменения климата, сократить коллективные выбросы парниковых газов, усилить меры для сохранения биоразнообразия.

Россия, как сказал Путин, выполняет свои обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, а также последовательно снижает чистую эмиссию парниковых газов, повышает энергоэффективность экономики, модернизирует электроэнергетику, сокращает выбросы попутного газа при добыче нефти.

Парижское соглашение был принят в 2015 году 196 сторонами. Документ вступил в силу в 2016 году. «Задача Парижского соглашения – удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней при приложении усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градуса Цельсия», — говорится на сайте ООН.

Для этого страны-участницы соглашения стремятся как можно быстрее пойти пик глобальной эмиссии парниковых газов для построения климатически нейтрального мира к середине XXI века. «Это первый в истории юридически обязательный документ, объединяющий страны в стремлении достичь общую цель в отношении борьбы с изменением климата и адаптации к нему», — отметили в организации.

Но, по мнению лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга, у Парижского соглашения есть несколько слабостей.

Первая — отсутствие обязательной юридической силы. «Если страна не соблюдает соглашение, ничего не произойдет. Еще одна слабость заключается в том, что определяемые на национальном уровне вклады — целевые показатели сокращения углеродных выбросов — основаны на производстве, а не на потреблении», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Так, Рае Квон Чунг уверен, что для положительного сдвига в вопросе климата необходимо сократить потребление. Но для этого людям придется изменить свой образ жизни, что достаточно сложно сделать.

Пока привычки людей изменить не получается, власти России пытаются повлиять на климат при помощи сокращения выбросов углекислого газа со стороны промышленности. По словам президента страны Владимира Путина, Россия планирует достичь углеродной нейтральности, то есть сокращения до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в процессе производственной деятельности. «И мы ставим конкретный ориентир — не позднее 2060 года», — говорил он.

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