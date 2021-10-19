В России начало ноября предложили сделать нерабочим из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – из-за коронавируса. В ряде регионов зампред правительства предложила ввести нерабочие дни раньше, уже с грядущей субботы. Голикова также предложила дать россиянам два выходных для вакцинации от COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила на фоне роста заболеваемости COVID-19 ввести в стране режим нерабочих дней. Об этом она заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Каникулы» зампред предложила для всей страны устроить с 30 октября по 7 ноября. «Для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», — добавила Голикова.

Эту идею она предложила представить президенту РФ Владимиру Путину. Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Голиковой поддержал. Он также попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «Путин выслушивает доклады [оперативного] штаба и кабмина, как только он примет решение, мы его опубликуем».

Голикова также предложила перевести непривитых от коронавируса россиян старше 60 лет на удаленный режим работы – сроком до месяца. Кроме того, работодателей стоит попросить предоставить сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации от COVID-19, считает вице-премьер.

Для борьбы с ростом заболеваемости также необходимо ввести допуск на отдельные объекты только людей вакцинированных или переболевших – при предъявлении ими QR-кода.

Мишустин назвал предложенные меры по борьбе с COVID-19 «вынужденными и необходимыми».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что в ряде регионов России ситуация с COVID-19 напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами.

«Эпидпроцесс протекает в регионах не симметрично. Шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряженную ситуацию: это Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области», — отметил глава Минздрава.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что фаза роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах РФ.

«Мы сегодня находимся в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста, практически одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции, осенний подъем, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно», — отметила главный санитарный врач.

За минувшие сутки в стране выявлено 33 740 заболевших. Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом более 8 млн человек. Прирост за сутки составил 0,42%.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Москве (5700), Санкт-Петербурге (3220) и Московской области (2955).

За прошедшие сутки также зафиксировано 1015 летальных исходов от последствий COVID-19, это новый суточный максимум за пандемию, полностью выздоровели 23 426 пациентов.