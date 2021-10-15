Новые правила вывоза детей за рубеж вступают в силу в России 17 октября

Россияне смогут установить запрет на вывоз ребенка за границу, указав конкретные сроки и страны. Заявление будет рассмотрено в течение двух рабочих дней, вместо пяти. При необходимости его можно отозвать во внесудебном порядке. По мнению, специалистов изменения сделают систему гибче и позволят избежать инцидентов с вывозом несовершеннолетних за границу против воли одного из представителей.

С 17 октября в России начнет действовать новый порядок выезда детей за границу.

«Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62», — подчеркнули в пресс-службе российского министерства внутренних дел.

Новые правила позволяют одному из родителей запретить выезд ребенка за рубеж на определенный срок.

В правилах будет еще несколько обновлений. Оба законных представителя ребенка могут заявить о несогласии его выезда из России. Это будет учтено территориальным органом МВД. При этом можно установить как общий запрет, так и на перечень конкретных стран. Рассмотрение таких заявлений займет теперь не пять дней, а всего два рабочих дня. Кроме того, правоохранители будут предупреждать мать или отца о том, что другой родитель запретил ребенку выезд.

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств», — считают в МВД. Но такие заявления можно в любой момент отозвать.

В министерстве отметили, что конфликты законных представителей относительно запрета выезда ребенка по-прежнему должны решаться в суде.

Еще одним изменением стал запрет на вывоз ребенка из России лицами без российского гражданства, если сами представители несовершеннолетнего выступили против этого. Таким образом, по мнению депутата Светланы Бессараб, новые правила помогут избежать вывоза детей за границу против воли второго родителя. Это, как считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, нельзя назвать дискриминацией иностранцев.

«Данные поправки преследуют целью отсутствие возможности вывезти ребенка с российским гражданством из страны из-за конфликта со вторым родителем, поэтому в определенной степени выглядят логичными. Отозвать заявление о запрете на выезд за пределы страны законный представитель может в любое время. Также есть возможность дать согласие на определенный срок и указать государство, поэтому каких-либо юридических нестыковок или проблем с дискриминацией здесь не видится», — сказал он.

По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, новые правила делают «систему гибче». «Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — пояснил он в комментарии «Газете.Ru».

При этом сам россиянин сможет выехать за границу вместе с ребенком, так как ограничения распространяются только на выезд несовершеннолетнего с другим родителем или самостоятельные поездки. В то же время такого права нет у иностранного гражданина, который захочет выехать из России с сыном или дочерью.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей — граждан России — за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», — уточнил юрист.

При этом если ребенок выезжает за границу без матери или отца, то ему потребуется нотариально заверенное разрешение только от одного из родителей. Первый зампред Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло считает, что такое правило упростит процедуру для близких родственников, которые заходят выехать за границу с ребенком.