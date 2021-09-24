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Общество

Куда россияне поедут отдыхать осенью

Сочи и Санкт-Петербург названы самими популярными направлениями для осеннего отдыха

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российские туристы намерены провести осенние отпуска в Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде — эти города стали самыми востребованными направлениями для бронирований с сентября по ноябрь, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. За границей россияне выбирают курорты Турции, Египта и Греции. Тем временем спрос на побережье Краснодарского края в целом из-за ковидных ограничений упал вдвое, рассказали в АТОР.

Средний чек на авиабилеты снизился

Сентябрь — наиболее востребованный месяц для осеннего отдыха: большинство россиян (51,5%) съездили в отпуск именно в это время, сообщили «Газете.Ru» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. В октябре в отпуск отправляются 35% туристов, в ноябре — 13,5%.

Отдыхать путешественники предпочитают в Сочи (28,7%) и Санкт-Петербурге (28,7%). Также популярностью пользуются Калининград (9%), Москва (8,5%) и Казань (5%).

Из регионов в списке предпочтений осенью лидируют Крым (29%), Северный Кавказ (13,8%) и Краснодарский край (15%). Алтай выбирают 8,6% туристов, Карелию — 6,9%.

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У сервиса Ostrovok среди российских направлений по количеству бронирований лидируют Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ялта и Сочи.

Чаще всего путешественники из России добираются до места отдыха на самолете (72,5%), отметили в OneTwoTrip. Поезд выбирают 13,5% туристов, автомобиль — 12,6%, а автобус — лишь 1,4%.

«Средний чек за перелет по России в бархатный сезон (с начала августа до середины октября — «Газета.Ru») сократился на 20% по сравнению с 2019 годом. По сравнению с 2020-м средний чек мало изменился, сократившись на 2%», — сообщили «Газете.Ru» в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Улететь в Москву, по данным компании, можно за 8 676 рублей туда-обратно, в Сочи — за 10 904 рублей, в Санкт-Петербург — за 8 708 рублей.

Направления традиционные, проблемы тоже

Традиционно лидирующие туристические направления из года в год не меняются, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор «Алеан» Илья Уманский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это все направления, где присутствует достаточный номерной фонд. Условно не может в Якутию прийти спрос, равный Москве и Санкт-Петербургу. В то же время осенью пик сезона также сосредоточился в районе Кавказских минеральных вод и других мест, связанных с оздоровлением», — сказал он.

По словам его коллеги, вице-президента АТОР Дмитрия Горина, основными направлениями осени остаются курорты Краснодарского края и Крыма, поскольку в южных регионах идет бархатный сезон.

«По итогам года курорты Краснодарского края, несмотря на действующие там жесткие ограничения (связанные с коронавирусом — «Газета.Ru»), все равно останутся популярными. В бархатный сезон они становятся доступнее: например, стоимость билетов по сравнению с 2019 годом снизилась до 40% у некоторых перевозчиков. Отели также традиционно корректируют цены: после сезона большого спроса, осенью начинается определенное снижение», — пояснил эксперт беседе с «Газетой.Ru».

Тем не менее, число бронирований в Краснодарском крае в период бархатного сезона снизилось вдвое, заявил Уманский. При этом другие направления демонстрируют схожие с прошлым годом показатели.

«Мы связываем такой провал с сохраняющимися ограничениями на заезд туристов в гостиницы — только привитым или тем, кто вакцинируется на месте. У нас вся Россия открыта, во все отели можно заезжать, но требование прививки значительную часть туристов отталкивает от Краснодарского края», — сказал он.

Эксперты также напомнили о больших проблемах номерного фонда в России — это заставляет граждан искать альтернативы отдыху на отечественных курортах.

«Проблема номерного фонда в России катастрофическая. Относительно мировых лидеров туриндустрии у нас критически маленький номерной фонд, особенно качественный. Отелей уровня «пять звезд» на одном только курорте в Турции сотни, отелей того же уровня в Краснодарском крае и Крыму в целом — с десяток», — посетовал Уманский.

По оценкам Ростуризма, только 10% номерного фонда соответствует оценкам международного стандарта, добавил Горин. В связи с этим страдает сервис и происходят скачки цен: на фоне возрастающего спроса стоимость сильно возрастает.

«Нужно создавать инструменты для строительства гостиничной инфраструктуры. После этого появится и сервис, то есть инвесторы будут приглашать высококвалифицированных менеджеров, которые будут обеспечивать достойное качество обслуживания. Затем из-за возросшей конкуренции выровняются цены», — пояснил Уманский.

Отдых за границей

Среди доступных сейчас зарубежных направлений для отдыха россияне выбирают Турцию (34,5%) и Египет (8,7%), сообщили в OneTwoTrip. Греция набрала 5% от общего бронирований за пределами России, Кипр — 4,8%, Черногория — 2,9%.

В октябре-ноябре россияне, которые решили отдохнуть за рубежом, остановили свой выбор, прежде всего, на Турции и Армении, заявил «Газете.Ru» генеральный директор сервиса Ozon.Travel Михаил Осин.

«Самыми востребованными направлениями стали Анталья и Стамбул. Средняя стоимость перелета колеблется в районе 6,8 тыс. рублей за билет на взрослого пассажира туда-обратно», — добавил он.

Средний чек за перелет в Турцию сократился на 12% по сравнению с прошлым годом: с 23,6 до 20,8 тыс. рублей туда-обратно. В Грецию стоимость составляет почти 33 тыс. рублей в обе стороны, на Кипр — 34,8 тыс. рублей туда-обратно, в ОАЭ и Египет — 35,5-35,8 тыс. рублей, подсчитали в «Туту.ру».

Вместе с тем самые востребованные зарубежные направления на осень 2021 по количеству бронирований в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok — Афины, где стоимость номера в гостинице составляет 7,6 тыс. рублей за ночь, Аланья (3,1 тыс. рублей), Стамбул (7,2 тыс. рублей), Дубай (12,2 тыс. рублей), Салоники (6,8 тыс. рублей), Хургада (4,7 тыс. рублей), Сиде (7,5 тыс. рублей), Барселона (8,6 тыс. рублей), Анталья (8,1 тыс. рублей) и Шарм-эш-Шейх (6,1 тыс. рублей).

Кроме того, россияне могут отправиться в путешествия и по другим странам: в Австрию, Болгарию, Венгрию, Северную Македонию, Сербию, США, Кению и другие. В основном, из документов нужен только отрицательный тест на COVID-19 либо сертификат о вакцинации, однако некоторые страны требуют заполнения анкет.

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