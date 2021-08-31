«Россия не виновата»: ЕСПЧ вынес вердикт по делу Эстемировой

ЕСПЧ не нашел доказательства причастности России к нарушению второй статьи Европейской конвенции прав человека о праве на жизнь. В решении говорится, что заявитель по делу не продемонстрировал причастность представителей государства к убийству Натальи Эстемировой, которая была похищена в середине июля 2009 года, а затем убита. Также в постановлении сказано, что Россия должна сестре Эстемировой €20 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Натальи Эстемировой, правозащитницы и члена фонда «Мемориал», которая была похищена 15 июля 2009 года. Позднее ее тело нашли в Ингушетии рядом с трассой «Кавказ».

Заявителем по делу была сестра Натальи Светлана Эстемирова. Суд, состоящий из семи судей, включая одного россиянина, вынес три решения.

Судьи единогласно постановили, что Россия не нарушила часть статьи 2 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), в которой говорится о праве на жизнь. Также все судьи проголосовали, что Россия не выполнила свои обязательства по статье 38 ЕКПЧ (Право на справедливое судебное разбирательство). В пояснении к этой статье говорится, что «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

«Суд считает, что тот факт, что Россия, как ответчик по делу, не предоставила полную копию уголовного дела, это ограничило способность ЕСПЧ оценить качество расследования. Ввиду этого ЕСПЧ не мог сделать вывод о том, что расследование было проведено всесторонне, в частности, с учетом информации, которой он располагал, и того факта, что некоторые противоречия в экспертизе до сих пор не разрешены, что заставило суд усомниться в эффективности расследования. Поскольку уголовное дело еще не закончилось, ЕСПЧ указал, что российским властям следует, насколько это возможно, попытаться установить обстоятельства похищения и убийства г-жи Эстемировой, установить виновных и, если применимо, наказать виновных. Наконец, суд считает, что заявитель не продемонстрировал, что Наталья Эстемирова была похищена представителями государства, и что доказательства не подтверждают вывод о причастности государства к ее убийству», — говорится в постановлении на сайте ЕСПЧ.

Наталья Эстемирова была похищена по дороге к автобусной остановке утром 15 июля 2009 года, когда вышла из своего дома в городе Грозный. В тот же день ее тело нашли в поле, примыкающем к трассе «Кавказ», недалеко от села Гази-Юрт в Ингушетии. Она была убита выстрелами в голову и в грудь.

Во время своего расследования ЕСПЧ провел параллели с аналогичными делами об убийствах Анны Политковской и Юрия Орлова, однако суд не смог согласиться с доводами сестры Эстемировой, что к похищению и убийству Натальи Эстемировой причастно государство. В частности, не было никаких признаков причастности к преступлению сотрудников государственных органов.

С самого начала рассмотрения дела ЕСПЧ отметил, что российское правительство не предоставило большую часть документов по делу. Установлено, что в деле был назван подозреваемый, однако, учитывая тот факт, что суд не получил значительной части материалов расследования, он не может сделать вывод о том, что расследование было тщательным.

Через несколько недель после убийства правозащитницы глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отозвался о ней нелицеприятным образом.

«Если Кадыров виноват, если люди Кадырова виноваты, пусть докажут. Зачем Кадырову убивать женщину, которая никому не нужна? У нее чести, достоинства, совести не было никогда, и все равно я ее назначил председателем совета по правам человека в Грозном. Ей это не нравилось. Она не ходит на совещания, не говорит, она всякую чушь, ерунду несет. Я ее пригласил и говорю: «Ты женщина. Мы стараемся хоть что-то сделать для народа. Но если у нас не получается, не обвиняй нас. Если есть выход из положения, я вам дам бюджет полностью. Бюджет республиканский, бюджет городской посмотри. Выбери сама там лучшее положение, чем сегодняшнее». – «Да, я понимаю, понимаю, понимаю…» Я тогда распустил этот совет», — сказал тогда Кадыров.

Наталья Эстемирова с 2000 года возглавляла представительство правозащитного центра «Мемориал» (позже признан иноагентом) в Грозном. Следствие, проведенное по делу в России, пришло к выводу, что к преступлению причастен Алхазур Башаев и другие участники банды Ислама Успахаджиева. Мотивом этого преступления следствие считает месть за публикации Эстемировой в СМИ о вербовке Башаевым боевиков и нападении на семью московского бизнесмена, а также публикации с дискредитацией органов государственной власти Чеченской Республики.

Как считало следствие, утром 15 июля 2009 года Башаев вместе с другими участниками указанного незаконного вооруженного формирования на автомобиле ВАЗ-2107 прибыл к дому Эстемировой на улице Богдана Хмельницкого в Грозном, дождался, когда потерпевшая выйдет из подъезда, похитил ее и вывез на территорию Ингушетии. В этот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района республики Башаев совершил убийство правозащитницы.

Следствие утверждает, что Башаев скрывается во Франции, однако коллеги Эстемировой из «Мемориала» и журналисты «Новой газеты» считают, что на самом деле Алхазур Башаев был убит в ходе спецоперации в Чечне в ноябре 2009 года. В публикации указано, что улики (в том числе орудие убийства и поддельное удостоверение сотрудника чеченской полиции) могли подкинуть в дом Башаева после его смерти.