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Общество

«Поломка кислородной системы». Что известно о гибели пациентов с COVID-19 во Владикавказе

Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными

В Северной Осетии погибли девять человек, инфицированных коронавирусом, из-за нехватки кислорода в больнице. ЧП случилось из-за поломки оборудования в медучреждении — произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Сложности с обеспечением медицинским кислородом обсуждались в понедельник – за несколько часов до трагедии – на аппаратном совещании в региональном правительстве. Хроника инцидента во Владикавказе — в материале «Газеты.Ru».

Девять человек с COVID-19 погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования в больнице. Об этом вечером 9 августа сообщил ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После ЧП остальных пациентов подключили к резервной системе. «71 человек находился в реанимации на момент аварии, из них 13 на инвазивной искусственной вентиляции легких. И из этих 13 человек девять скончались. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей», — указали в министерстве.

О причине трагедии

Причиной поломки кислородной системы стал прорыв трубы под землей, заявил врио главы республики Сергей Меняйло.

«Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать.

Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей», — сказал он, добавив, что Минобороны окажет помощь с доставкой кислорода в больницу в случае такой необходимости.

Меняйло отметил, что власти намерены обеспечить кислородными станциями все больницы Северной Осетии.

«Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции, деньги через Минпромторг для нас выделены. Это станции, которые нас избавят от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, в стадии изготовления, быстро мы их не поставим», — констатировал он, отметив слаженную работу медперсонала во время ЧП.

«Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован»,

— сказал врио главы региона.

На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело. «По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», — заявил старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.

Росздравнадзор также проведет проверку инцидента в больнице Владикавказа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

О проблемах было известно

Отметим, что сложности с обеспечением медицинским кислородом обсуждались в понедельник – за несколько часов до трагедии – на аппаратном совещании в региональном правительстве.

«Недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки. В республику прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект и озвучили свои предложения, в ближайшее время проблема будет решена», — проинформировал врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

Сергей Меняйло отметил необходимость переводить нуждающихся в кислородной терапии пациентов в другие больницы или закупать кислородные концентраторы. Он также поручил министерству ЖКХ, топлива и энергетики подключиться к работе по устранению неполадок разводки кислорода в больнице, следует из опубликованного днем 9 августа пресс-релиза.

«Если бы все работы по закупке кислородных станций произвели вовремя, сейчас бы проблем не было. Прошу всех давать фактическую информацию, какая она есть – в режиме реального времени.

Давайте не будем ставить под угрозу жизни наших людей», — подчеркнул Сергей Меняйло.

О ситуации с коронавирусом в стране

В России за последние сутки выявили 22 160 заразившихся коронавирусом, зарегистрированы 769 летальных исходов. Как следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, условная летальность осталась на уровне 2,56%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вновь опустился ниже единицы и составил 0,99. В Москве показатель упал до 0,88.

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