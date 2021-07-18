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«Значит, где-то в вас завис страшный вирус»: как проявляется «длинный ковид»

Эксперт указал на риски «длинного COVID-19»

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Илья Питалев/РИА «Новости»
В ситуации «длинного COVID-19» — когда у человека растет уровень антител, обеспечивающих кратковременную защиту организма, но не увеличивается показатель долгосрочного иммунитета — следует обратиться к врачу, заявил профессор Дмитрий Кулиш.

Различают два типа антител, которые вырабатываются в организме, — IgG и IgM, пояснил биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш в беседе с «Радио России».

Антитела IgM появляются вскоре после заболевания, а после выздоровления пропадают. Таким образом, это инструмент борьбы с инфекцией в острой фазе. Антитела IgG — это уже длительная защита организма. Такие антитела вырабатываются медленнее, сохраняются дольше и формируют устойчивый иммунитет к инфекции. Именно по ним видно, что человек перенес заболевание или сделал прививку.

Кулиш рассказал, что сталкивался со случаями, когда защитные антитела появлялись спустя почти 8–9 месяцев после перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. «Это очень страшная болезненная тема, это тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется», — указал биотехнолог, призвав незамедлительно обращаться к врачу в этой ситуации.

Профессор отметил, что меры необходимо принимать даже тогда, если человек «находится в прекрасном здравии».

Риск мутаций и патологий

Длительное течение COVID-19 может привести к образованию многочисленных мутаций коронавируса, выяснила ранее группа российских ученых. Они описали случай с пациенткой, страдающей от одной из разновидностей лимфомы, которая болела COVID-19 полгода.

Ученые установили, что коронавирус в организме пациентки имел 25 генетических изменений, из которых 18 оказались специфичными, то есть возникли в организме женщины в течение болезни.

Игнорирование осложнений коронавируса может привести к серьезным последствиям для здоровья, сообщили «Газете.Ru» врачи. По их словам, патологии могут коснуться сердечно-сосудистой и нервной систем, а в особых случаях нарушить репродуктивные функции и ослабить иммунный статус пациента.

Ситуация с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в последние семь дней практически перестала расти, однако максимумы по смертности обновляются уже четвертую неделю подряд, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Рост заболеваемости в России резко замедлился: с 12 по 18 июля штаб сообщил о 174 800 новых случаях заражения, что всего на 1,4% больше показателя предыдущих семи дней. На прошлой неделе превышение составляло 8%, за неделю до этого — почти 19%, подсчитал ТАСС.

Всего с начала эпидемии в стране выявили 5 958 133 заболевших. Это чуть более 4% населения России.

Показатель заболеваемости, в прошлое воскресенье составлявший 16,8 случая в сутки на 100 тыс. человек, вырос до 17,1.

Коэффициент распространения коронавируса за семь дней снизился с 1,04 до 1,02. При этом большую часть недели он не превышал единицы.

Число выздоравливающих ежедневно в России растет, но пока не сравнялось с количеством выявляемых случаев. За семь дней вылечились 141 012 человек против 131 318 неделей ранее.

С 12 по 18 июля штаб сообщил о 5 417 умерших из-за новой инфекции. Это новый максимум с начала эпидемии — уже четвертый подряд.

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