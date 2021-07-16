«Надежда для человечества». Ученые нашли «суперантитело» против разных мутаций коронавируса

Группа исследователей из США изучила 12 антител из крови людей, переболевших COVID-19. В ходе испытаний они обнаружили антитело, эффективно нейтрализующее частицы SARS-CoV-2. Его молекулы способны генерировать защиту сразу от нескольких вирусов. Ученые рассчитывают, что результаты их работы помогут создать новые лекарства для борьбы не только с нынешней пандемией, но и с возможными будущими эпидемиями.

Американские ученые обнаружили, что антитело S2H97 эффективно нейтрализует частицы SARS-CoV-2. Его молекулы способны генерировать защиту сразу от нескольких вирусов. Об этом сообщает научный журнал Nature.

На основе этого антитела можно будет создать новые вакцины против коронавируса или способы лечения COVID-19, говорится в описании исследования, проведенного биологами на лабораторных мышах.

Ход исследования

Группа ученых из Центра исследования рака им. Хатчинсона (США) изучала 12 антител из крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом.

Чтобы понять, какое из этих антител работает лучше других, ученые составили список из нескольких тысяч мутаций, которые возникают в этом участке коронавируса нового типа, а также родственных ему патогенов. Затем они выяснили, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных патогенов (сарбековирусов) и нейтрализовывать их в живых клетках.

Защита от нескольких вирусов

Молекулярная структура показала, что S2H97 нацелено на скрытую и невидимую область домена-участка. Как показали опыты с хомяками, молекулы этого антитела могут защитить одновременно от нескольких мутаций коронавируса.

В то же время авторы исследования пояснили, что необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше, несмотря на наличие вакцин.

Ученые рассчитывают, что результаты их работы помогут создать новые лекарства для борьбы не только с пандемией COVID-19, но и с возможными будущими эпидемиями. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов коронавируса, но открытие «суперантитела» должно подготовить человечество к борьбе с другими его мутациями, отметил глава группы Тайлер Старр.

«Дельта» втрое заразнее

Именно новые штаммы коронавируса являются наиболее опасными. Так, в Роспотребнадзоре 16 июля заявили, что штамм коронавируса «дельта» втрое заразнее обычного.

«Дельта-вариант [по сравнению с обычным] способен в три раза большее количество людей заражать», — указал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его оценкам, при штамме «дельта» не отмечается увеличение количества тяжелых случаев и летальных исходов.

Ранее в ВОЗ заявили, что «дельта» скоро может стать доминирующей в мире. При этом у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет.

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на 16 июля, в мире зарегистрировано 188 млн 915 тыс. 348 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки — 573 162 случаев или 0,3%).

По общему количеству выявленных случаев первое место занимает Американский регион (74 620 214), наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Европейском регионе – 163 725, отмечает Роспотребнадзор в опубликованном в пятницу бюллетене.

Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зафиксировано в Юго-Восточной Азии (5077,6), там же отмечен наибольший прирост за сутки в относительных значениях (17,9 на 100 тыс. населения). В Западно-Тихоокеанском регионе – максимальный прирост в относительных значениях (0,85%).