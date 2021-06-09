«Обладает секретными знаниями»: почему США запросили экстрадицию россиянина Клюшина

В Швейцарии задержали россиянина Владислава Клюшина, который, как пишет РБК, является основателем и владельцем ИТ-компании «М13».

Реклама

Клюшину грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, где его считают причастным к финансовым махинациям. О задержании предпринимателя сообщила официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер в комментарии РИА «Новости».

Райзер уточнила, что россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. По ее словам, Федеральный офис юстиции Швейцарии уже принял решение об экстрадиции Клюшина, но оно может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

В российском посольстве подтвердили, что Клюшин арестован. В комментарии РБК российские дипломаты заметили, что задержание россиянина произошло еще 21 марта. В диппредставительстве заверили, что оказывают Клюшину консульскую поддержку и постоянно контактируют с его адвокатами.

Компания «М13», которой по утверждению издания, владеет задержанный, разработала несколько лет назад систему мониторинга СМИ «Катюша». В 2016 году организация выиграла тендер, который был объявлен администрацией президента и правительством.

В начале 2021 года «М13» заключила новый контракт на мониторинг СМИ. Заказчиком выступило Минцифры. Сумма договора составила более 295 млн рублей. Как пишет РБК, «работы выполняются в интересах управления пресс-службы и информации президента и департамента пресс-службы и референтуры правительства». В рамках контракта компания мониторит свыше 11,5 тыс. средств массовой информации, в том числе и зарубежные. Организация занимается статистическими данными, анализом инфоповодов, которые касаются персоны президента, премьера, губернаторов и отдельных важных тем.

Как пишет Ura.ru, предполагается, что российский бизнесмен Владислав Клюшин также владеет политическим Telegram-каналом «Незыгарь», который ведется анонимно и поставляет политические инсайды. На канал подписаны более 335 тыс. человек. За среду, 9 июня, на канале были размещены две записи, которые касались задержания Клюшина.

Оба поста — это репосты из других Telegram-каналов. Один из них — запись в brief@незыгарь: «Гражданин РФ Владислав Клюшин был арестован в кантоне Валлис, Швейцария 21 марта и взят под стражу в ожидании решения суда о его экстрадиции. Власти США обвиняют его в инсайдерской торговле. Запрос об экстрадиции бизнесмена в США был направлен властями в Минюст Швейцарии».

Во втором перепосте из Telegram-канала «Жаба и гадюка» размещена, как утверждается, апелляция Клюшина на его арест в Швейцарии. В документе россиянин, как говорится в посте, утверждает, что американские власти получили данные о его передвижениях по Швейцарии незаконным образом, а запрос на его экстрадицию вызван политическими мотивами, так как он якобы «обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего государства».

«Заявитель не приводит никаких веских причин, по которым задержание для экстрадиции, назначенное в данном случае, оказалось бы недопустимым или несоразмерным. Других подобных в файлах не найти. Следовательно, жалоба должна быть отклонена», — цитирует Telegram-канал решение Федерального уголовного суда.