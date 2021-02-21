Красный день календаря: 23 февраля ожидается рекордный мороз

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал москвичей готовиться к рекордным морозам, каких не бывало с 1956 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до –25…–27, днем в столице не выше –14…–16», — сообщил синоптик.

Он отметил, что это на 13-15°C ниже нормы — такая погода на 23 февраля бывает не чаще пары раз за век. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 1945 году — тогда столбики термометров в столице опустились до -30,5°C.

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Кроме «трескучих» морозов, Москву ждет скачок атмосферного давления в 23 мм ртутного столба. Вкупе с ветром, такая погода может плохо повлиять на «метеозависимых людей». Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центральную Россию на 23 февраля придется «мужская погода». По области похолодает до -19°C днем.

При этом уже в конце февраля в Москву и Подмосковье может прийти кратковременная оттепель, температура воздуха составит около +1°C. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой», — сообщал в свою очередь Роман Вильфанд.

Дневная температура в период потепления будет в диапазоне -2…-5°C. «Это будет уже нормальная погода, мягкая, но отнюдь не весна», — пояснил ученый.

Сейчас в большинстве российских регионов держится аномальный холод. «С 18 февраля по 22 февраля <...> практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода», — отмечал также Вильфанд.

Погода сейчас держится облачная, но нередки прояснения. «Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой», — обращала внимание главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

31 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что весна в Москву и в другие регионы центральной части европейской России придет в конце марта.

«Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — объяснил синоптик.