Суд наказал «Уралхим» почти на полмиллиарда

«Отказать АО «ОХК «УРАЛХИМ» в удовлетворении требования о признании недействительными вынесенных МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, проверенных на соответствие НК РФ», - говорится в решении Арбитража.

Теперь у «Уралхима» есть месяц на то, чтобы обжаловать этот приговор.

Иск «Уралхим» подал в июне 2020 года. Тогда же компания заявила ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде приостановления действий вынесенного инспекцией решения, напоминает агентство «Прайм». Но и его суд удовлетворить отказался.

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По всей видимости, все более неотвратимая выплата почти полумиллиарда рублей для «Уралхима» представляется достаточно критичной, поскольку для ее отмены в суд было представлено несколько неожиданных аргументов.

Так, например, «Уралхим» обращал внимание на затраты по профилактике коронавируса в объеме 71 млн рублей, необходимость выплачивать заработную плату своим сотрудникам и перечислял задолженности, займы и кредиты на общую сумму больше 20 млрд рублей. Однако суд не нашел среди этих доводов достаточных оснований для удовлетворения жалобы и отмены выплат, отмечает агентство «Интерфакс».

Между тем обнародованные в ходе суда данные могут заинтересовать экспертов рынка и кредиторов Дмитрия Мазепина. Ведь среди прочего там упоминаются кредиторская задолженность в 306 млрд рублей, о которой осенью уже сообщало агентство «Новый день», и убыток в 31 млрд рублей, отмеченный «Лентой.ру». Если эти цифры соответствуют истине, то ситуация в «Уралхиме» действительно складывается непростая.

О том, что бизнес-модель, реализуемая Мазепиным, достаточно высокорисковая, а его бизнес очень сильно закредитован, хорошо известно. Аналитический центр «А.И.С.Т.», проанализировав состояние дел в химических компаниях «Уралхим» и «Уралкалий», предупредил, что эти холдинги, как отмечал «Росбалт», могут обанкротиться, если не реструктурируют долги.

Одной из основных причин такой ситуации стало заимствование 590 млрд рублей, которые были потрачены на получение контроля над «Уралкалием», пишет «Регнум».

«Создание империи на заемные деньги — стратегия не новая и не сказать, чтобы очень успешная, - цитировало агентство управляющего партнёра аналитического агентства WMT Consult Екатерину Косареву. - Тому же «Мечелу» стремление превратиться в гигантский холдинг с активами по всему миру обошлось слишком дорого».

Но даже в такой ситуации «Уралхим» неохотно делится своими финансовыми данными.

О его планах обратиться в ЦБ России с отказом от обязательного раскрытия информации писал в свое время журнал Forbes. А на днях стало известно об отзыве рейтинга, присвоенного S&P подконтрольной Дмитрию Мазепину компании «Уралкалий», по причине отсутствия достоверной информации о состоянии «Уралхима».

Ранее «Уралхим» обращался к правительству с предложением поддержать производителей минудобрений в условиях пандемии, писали «Ведомости» в апреле прошлого года.

И все эти факты тоже могут косвенно свидетельствовать о переживаемых компанией «Уралхим» сложностях.