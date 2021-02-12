В Чечне взяли двух боевиков из банды Басаева

Центр общественных связей ФСБ России и пресс-служба Следственного комитета сообщили о задержании в Ставропольском крае двух участников нападения на российских солдат в годы Второй Чеченской войны.

«Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева», — говорится в сообщении СК.

Боевики были задержаны в ходе совместной операции ФСБ и МВД, осуществлявшейся при поддержке Росгвардии. Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Нападение на российских военнослужащих».

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Летом 1999 года Авезов и Терекбаев добровольно вступили в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Вооруженные автоматами, бомбами и гранатами, в составе отряда до 1000 человек они «активно участвовали в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ». Нападение боевиков на Ботлихский район в Дагестане унесло жизни 33 человек, еще 34 человека были ранены.

По данному уголовному делу к длительным срокам уже были приговорены более 80 боевиков. Розыскные мероприятия продолжаются, отметили в ФСБ.

В начале августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни вторглись боевики так называемой «Исламской международной миротворческой бригады» под командованием террориста Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба.

Подразделения незаконных вооруженных формирований общей численностью, по данным разных источников, от 400 до 1,5-2 тыс. бойцов беспрепятственно вошли в Ботлихский район и захватили несколько селений, объявив о начале операции «Имам Гази-Магомед».

Несколько лет до этого в Чечне на средства международных террористических организаций создавались лагеря для обучения боевиков, формировались отряды наемников, усиливалось влияние исламистских экстремистов.

30 ноября 2020 года ФСБ сообщила, что в Чечне схвачены два других бывших члена банды Басаева-Хаттаба — Асланбек и Саламбек Идаловы. Их обвинили в участии в бою у станции Червленная Шелковского района Чечни, унесшем жизни 15 российских военных. Еще 28 солдат тогда получили ранения.

Уголовное дело в отношении Идаловых возбуждено по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Продолжается поиск других чеченских боевиков.

Бой под Червленной произошел в начале октября 1999 года в ходе наступления на Грозный. Боевики из засады атаковали колонну ВС России. Кроме 15 убитых и 28 раненых, федеральные силы потеряли танки Т-72, БМП-2 и несколько автомобилей.

Многие из сепаратистов были впоследствии уничтожены в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе. В 2009 году Верховный суд РФ утвердил приговор пятерым бандитам, признанным виновными в убийстве российских солдат. Боевиков приговорили к различным срокам в колонии строгого режима — от 13 до 23 лет.

Один из участников боя под Червленной, Арби Дандаев, был приговорен к пожизненному заключению за участие в казни русских солдат в сентябре 99-го года. Опознали убийцу по видеозаписи, сделанной боевиками во время расправы над военнослужащими российской армии.