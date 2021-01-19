«Стадия стабилизации»: Попова рассказала о ситуации в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с распространением коронавируса по всей стране. Свой доклад она представила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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По ее словам, в 66 российских регионах ситуация находится на стадии стабилизации.

Хотя уровень заболеваемости снижается в 7 субъектах РФ, в других 13-ти он продолжает расти. «Показатель репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы. В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения, и в 13 — стадия продолжающегося роста», — сказала Попова.

В то же время в 83 регионах России темп прироста коронавируса, по словам главы ведомства, составил менее единицы. «Это хороший прогностический знак в части эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — подчеркнула она.

Чиновница отметила, что теми двумя регионами, которые не попали в этот список, стали Крым и Санкт-Петербург. Во втором, например, в последние дни выявляют больше случаев коронавируса, чем в Москве. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обнаружен 3281 человек с вирусом, в столице России выявлено 3115 случаев заболевания.

Во время заседания президиума оперштаба Попова обратила внимание на тенденцию к повышению числа зараженных в сельских населенных пунктах, а не в центральных городах, как это было ранее.

«Именно туда [в сельские районы] мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты, для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день», — заверила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в большинстве регионов стали тестировать на коронавирус на том уровне, который был установлен до новогодних праздников. В ведомстве отметили, что на конец декабря охват тестирования зачастую превышал 400 тыс. Например, 27 декабря было проведено 494 тыс. исследований. Но в начале 2021 года темпы охвата тестирования упали более чем в два раза. 3 января провели 149 тыс. тестов, 4 января — 193 тыс.

«Среднесуточное количество исследований [на коронавирус] за последние семь дней составляет порядка 430 тыс. Это достаточно высокий уровень. Мы вернулись к прежним цифрам», — отметила Попова.

Ведомство контролирует не только уровень тестирования по количеству исследований, но и то, насколько своевременно местные специалисты предоставляют информацию о результатах.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в большинстве регионов исследования проводят в течение 48 часов. «На сегодняшний день в 99% случаев исследование проводится в течение 48 часов. Однако у нас есть небольшое количество случаев, когда результаты выдаются в течение трех-пяти суток», — отметила она.

«Небольшое количество случаев» — это три региона: Иркутская область, Ленинградская область, Ставропольский край. Такая задержка касается также коммерческих лабораторий. «И мы привлекаем к административной ответственности за эти нарушения», — сказала Попова.

Вместе с тем медики наблюдают за почти миллионом россиян, так как ранее они контактировали с теми, у кого был обнаружен вирус. «Крайне важно <...> своевременно и качество диагностировать любую встречу с вирусом», — уверена глава ведомства.

В настоящее время в мире заразились коронавирусом более 96 млн человек. Более 2 млн умерли, выздоровело большинство — 68,8 млн. Больше всего зараженных приходится на США — там с начала пандемии заболели 24,6 млн граждан, умерли 408 тыс. американцев. В России за все время распространения коронавируса заразились 3,6 млн человек, умерли более 66 тыс. россиян, выздоровели 3 млн.