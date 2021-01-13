Отчим насиловал, ООН защищала: история казненной американки Лизы Монтгомери

В конце июня 2020 года Верховный суд США снял запрет на проведение смертных казней на федеральном уровне, который действовал с 2003 года. Генеральный прокурор Уильям Барр сразу распорядился привести в исполнение приговоры для четырех преступников.

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Согласно американской системе правосудия, преступления могут рассматриваться или в федеральных судах, то есть на национальном уровне, или в судах штатов — на региональном уровне. Смертная казнь как наказание за преступление практикуется в 31 штате. В 2019 году 22 человека казнили в Алабаме, Джорджии, Теннеси и Южной Дакоте.

Кроме того, наивысшего наказания в тюрьмах ждут 50 женщин, говорилось в отчете Фонда правовой защиты и образования за 2020 год. Все они осуждены на уровне штатов. Лизу Монтгомери, приговоренную за федеральное преступление, казнили 13 января 2021 года, — ей сделали инъекцию в тюрьме в Терре-Хот, штата Индиана, сообщает агентство Reuters. Это первая за 67 лет казнь женщины на федеральном уровне.

Следствие установило, что в декабре 2004 году Лиза Монтгомери напала на 23-летнюю Мэри Джо Стиннетт, которая была на восьмом месяце беременности. Она договорилась встретиться с девушкой у нее дома, чтобы посмотреть щенков. Монтгомери использовала фальшивый аккаунт на имя Дарлин Фишер. По приезде она напала на Стиннетт с веревкой и придушила ее.

Когда девушка потеряла сознание, злоумышленница кухонным ножом вырезала из утробы ее ребенка, а затем скрылась с места происшествия. Обнаружив труп, правоохранители отследили, что IP-адрес покупательницы, с которого велась переписка с жертвой, принадлежит Монтгомери.

Полицейские быстро нашли женщину и девочку — Монтгомери заявила о родстве с ребенком. Телеканал CNN уточнял, что, когда к ней нагрянули правоохранители, она с младенцем смотрела телевизор, где показывали сообщение о розыске ребенка. Вскоре девочку передали ее отцу — Зебу Стиннету.

Монтгомери признали виновной в преступлении в 2007 году и приговорили к смертной казни. С 2008 года она содержалась в федеральной женской тюрьме в штате Техас, где проходила курс психиатрической помощи.

На протяжении всего времени адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга и она не понимала, что именно с ней происходит.

«Монтгомери страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, которое усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей своей жизни со стороны тех, кто о ней должен был заботиться», — заявили адвокаты женщины во время слушания в окружном суде, их слова цитировал CNN.

Старшая сестра Монтгомери рассказала, что их детство было тяжелым — мать сильно пила, когда была беременна Лизой, что сказалось на развитии сестры. Кроме того, женщина истязала своих детей: заклеивала детям рот скотчем и бросала их голыми на снег.

Сожитель матери начал растлевать Лизу, когда ей не было и 10 лет. Мужчина построил сарай, где он и его друзья насиловали и избивали девочку.

Спустя некоторое время об этом узнала ее мать, однако не защитила ребенка, а начала предлагать секс с дочерью в качестве оплаты за работу по дому различных специалистов.

В итоге из-за серьезной психологической травмы уже в подростковом возрасте Монтгомери страдала алкоголизмом, в 18 лет вышла замуж за сводного брата, а к 22 родила четверых детей.

Эксперты, которые работали с Монтгомери уже после вынесения приговора, пришли к выводу, что ко времени совершения преступления она уже долгое время страдала от психоза и биполярного расстройства, а также посттравматического стрессового расстройства.

Среди ее защитников — несколько десятков бывших и действующих прокуроров, а также американские и международные правозащитные организации.

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчик по проблеме насилия против женщин Дубравка Шимонович также выразили поддержку Монтгомери и осудили намерения ее казнить.

Несмотря на проблемы с психикой, суд счел ее вменяемой на момент преступления. Дата казни была назначена на 8 декабря 2020 года, однако юристы Монтгомери заболели COVID-19, и ее перенесли на 12 января 2021 года.

В этот день стало известно, что исполнение приговора откладывается из-за предоставленной судьей отсрочки для прохождения Лизой Монтгомери проверки на психическую дееспособность.

В итоге 13 января смертный приговор все же привели в исполнение. До Монтгомери последней женщиной, казненной в США на федеральном уровне, была Бонни Хэди, которая в 1953 году похитила и убила ребенка с целью получения выкупа. Ее приговорили к высшей мере наказания и отправили в газовую камеру.