Трудности 2020-го и вызовы 2021 года: о чем пишут телеграм-каналы

Первый в этом году обзор начнем с заявлений из Вашингтона. Вообще, в Америке Новый год отмечают скромнее, чем то же Рождество, поэтому политический люд там уже настроен на работу. Так, госсекретарь США неожиданно резко для первых чисел января заявил, что администрация Дональда Трампа проводила самую жесткую политику в отношении России из всех американских администраций.

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«И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», — напоминает слова Помпео «Доктор прописал».

«Хотя вообще говоря, тоже самое постоянно говорит и сам Трамп. Так что в принципе мистер Помпео ничего нового не сказал, — рассуждает канал. — С другой стороны, сам госсекретарь чего только о России не говорил. Здесь, действительно, у него соперников из других администраций у него не так, чтобы и много. Вот что значит язык без костей».

Там же в Вашингтоне на открытии 117-й сессии конгресса США произошел казус, на который призывает обратить внимание ИА «Стекломой».

Демократ Эмануэль Кливер закончил чтение традиционной молитвы словами «A man and a woman» (мужчина и женщина) вместо «Amen» (аминь).

«Понятно, что 76-летний парламентарий просто перепутал слова на бумажке. Но! В резюме у Кливера значится успешное окончание Школы богословия Святого Павла (принадлежит методистской протестантской церкви). То есть ему должно быть знакомо содержание священных писаний – тех же «Деяний святых апостолов», чьи строфы и зачитывал Кливер», — поясняет канал.

И делает вывод: «Либо человек уже откровенно слаб умом (а таких в Вашингтоне стало подозрительно много), либо ему просто [все равно], что он говорит и делает. Абсолютная эрозия ценностей и идеалов в духе позднего СССР».

Думы Никиты Кричевского тем временем все больше обращены к России.

Многие предсказывают после Нового года новые локдауны, кромешный спад потребления нефти и очередной конец света, пишет профессор в своей «Антискрепе».

«Не знаю, не знаю. Судя по Москве, а с неё берет пример вся Россия, новых тотальных ограничений ждать не нужно. Нет, отдельные сервитуты, скорее всего, присутствовать в нашей жизни какое-то время будут, но чтоб тьма, депрессия и апатия как весной - извините», — полагает он.

А вот РИАN выделяет интересную статистику, которую Генпрокуратура опубликовала под конец года.

«Так, число квартирных краж в России уменьшилось В 2020 году на 20%, рассказали в ГП. Зато число краж с банковских счетов и электронных кошельков с начала года выросло почти в два раза. Пандемия изменила всё, — делает вывод канал. — А самоизоляцию, как выяснилось, так или иначе соблюдают даже самые ненадёжные члены общества».

Ушедший год был крайне несправедлив очень ко многим людям, подчеркивает в свою очередь «Адекват».

«При этом он оказался предельно справедлив абсолютно к каждой стране. Кто как был готов к большому испытанию, тот такую цену и заплатил, с большими испытаниями по-другому, собственно, и не бывает. И про любые возможные развороты сюжета в будущем это справедливо в той же мере.

Будущее всегда получается таким, каким его делаем мы сами. Провожая очень непростой год, помнить об этом особенно важно: у нас есть все необходимое для того, чтобы наше будущее было достойно нас. Включая резервы сил, терпения, веры, здравого смысла и массы других вещей, которые только может востребовать история.

Десятки поколений, живущих в наших генах и нашей памяти, справлялись и не с таким. А сейчас просто наша очередь писать свой параграф или даже главу учебника истории для внуков. Которые будут справляться со своими неизбежными вызовами, сверяясь как раз с тем, как справляемся/справимся/справились со своими мы», — уверен телеграм-канал.

Значительную часть 2020 года все мы провели по домам, опасаясь лишний раз выйти на улицу, вспоминает и «Мейстер».

«Однако, несмотря на длительный «домашний арест», год выдался крайне насыщенным и запомнится нам далеко не только коронавирусом. Взять хотя бы триумфальное принятие поправок к Конституции или скандальные и безобразные выборы президента США. Как в России, так и за ее пределами происходило множество событий, которые радикально меняли облик мира. В следующем году мы также продолжим делиться своим взглядом на те или иные события, а вы, надеемся, будете также доверять нашему взвешенному мнению.

Самое главное — это здоровье. Как показывает практика – это самое главное, к чему приложится все остальное», — заключает канал.

На этом все!

До следующей недели...