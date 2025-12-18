Стало известно, существует ли безопасная форма никотина для сердца

EHJ: никотин для сердца вреден независимо от формы его употребления

Никотин токсичен для сердца и сосудов вне зависимости от способа его потребления — будь то сигареты, вейпы, кальяны, системы нагревания табака или никотиновые паучи. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Авторы проанализировали всю доступную литературу по теме и пришли к выводу, что ни один продукт, доставляющий никотин, не может считаться безопасным для сердечно-сосудистой системы. Никотин повышает артериальное давление, повреждает сосудистую стенку и увеличивает риск инфаркта и инсульта даже без воздействия продуктов горения табака.

Особую тревогу у исследователей вызывает быстрый рост потребления вейпов, нагреваемого табака и никотиновых паучей среди подростков и молодых людей. По данным, приведенным в отчете, около 75% молодых пользователей электронных сигарет ранее вообще не курили. Эксперты считают, что ароматизаторы, реклама в соцсетях и слабое регулирование делают такие продукты «входной точкой» в никотиновую зависимость.

Авторы подчеркнули, что электронные сигареты и паучи не являются эффективным средством отказа от курения. Напротив, их использование часто приводит к двойному потреблению — одновременно с обычными сигаретами. Кроме того, пассивное воздействие аэрозолей от вейпов и нагреваемого табака также наносит вред сосудам.

Эксперты призвали к срочным мерам, включая запрет ароматизаторов, единые требования к упаковке, налогообложение пропорционально содержанию никотина, полный запрет рекламы в интернете и соцсетях, а также расширение зон, свободных от курения и аэрозолей.

«Никотин — это не безобидный стимулятор, а прямой сердечно-сосудистый токсин. Независимо от формы доставки мы видим повреждение сосудов и рост риска сердечных заболеваний. Безопасных никотиновых продуктов для сердца не существует», — заявил профессор Томас Мюнцель из Университетского медицинского центра Майнца.

По его словам, идея «более безопасного никотина» должна быть пересмотрена, поскольку именно молодежь становится основной мишенью агрессивного маркетинга.

«Следующий инфаркт или инсульт может быть вызван не сигаретой, а ароматизированным вейпом или никотиновым паучем», — подчеркнул он.

