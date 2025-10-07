На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый дешевый источник энергии в мире

E&EM: солнечная энергия является самым дешевым источником энергии в мире
pixabay.com

Солнечная энергия стала настолько доступной, что в самых солнечных странах производство одного киловатт-часа обходится всего в £0,02 (около 2,4 рубля) — дешевле, чем при генерации из угля, газа или ветра. К такому выводу пришли ученые их Университета Суррея. Работа опубликована в журнале Energy & Environmental Materials (E&EM).

«Даже в Великобритании, которая находится на 50-й параллели, солнечная энергия уже является самым дешевым вариантом для крупномасштабного производства электричества. В мире общий объем установленных солнечных мощностей превысил 1,5 тераватта — вдвое больше, чем в 2020 году. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством сотни миллионов домов», — отметил профессор Рави Силва, соавтор исследования.

По данным ученых, стоимость литий-ионных аккумуляторов с 2010 года снизилась на 89%, что сделало системы «солнечная энергия плюс накопители» столь же экономически выгодными, как и газовые электростанции. Такие гибридные комплексы уже широко распространены и позволяют накапливать энергию днем и использовать ее ночью, превращая солнечную генерацию в стабильный и управляемый источник энергии.

Однако, несмотря на бурное развитие технологий, исследователи предупреждают о новых вызовах. Один из них — перегрузка энергосетей при избытке выработки. В некоторых регионах, например в Калифорнии и Китае, избыточное производство приводит к вынужденным потерям энергии из-за ограниченной пропускной способности сетей.

«Интеграция растущих объемов солнечной энергии в энергосистемы — это одна из самых серьезных задач ближайших лет. Нам нужны умные сети, прогнозирование на базе искусственного интеллекта и более сильные межрегиональные связи, чтобы сохранять стабильность энергоснабжения», — подчеркнул доктор Эхсан Резаеи, еще один соавтор работы.

Ранее российские ученые предложили добывать литий с помощью растений.

