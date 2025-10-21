Впервые раскрыта причина феномена «голосов в голове»

SB: люди слышат голоса в голове из-за сбоя в распознавании собственного голоса

Австралийские психологи представили наиболее убедительное на сегодняшний день объяснение того, почему люди с шизофренией слышат голоса. Согласно новому исследованию, причина может заключаться в сбое механизма мозга, отвечающего за распознавание собственного внутреннего голоса. Работа опубликована в журнале Schizophrenia Bulletin (SB).

«Внутренняя речь — это тот самый внутренний голос, который комментирует наши действия, мысли и планы, — объяснил руководитель работы профессор Томас Уитфорд. — Обычно мозг «предсказывает» звук собственного голоса и приглушает реакцию слуховой коры. Но если этот механизм нарушен, человек может воспринимать собственные мысли как внешние звуки».

По словам ученого, это объясняет феномен слуховых галлюцинаций — одно из наиболее типичных проявлений шизофрении.

В эксперименте приняли участие 142 человека, разделенные на три группы. Первая включала пациентов с шизофренией, у которых слуховые галлюцинации наблюдались в течение последней недели. Вторая — людей с тем же диагнозом, но без недавних приступов. Третья группа состояла из здоровых добровольцев.

Испытуемым надевали наушники и подключали к ЭЭГ, чтобы регистрировать активность мозга. Участники должны были мысленно произносить слоги «ба» или «би» в тот момент, когда через наушники звучали эти же звуки. При этом совпадение звуков было случайным.

У здоровых участников при совпадении услышанного и «внутреннего» звука активность слуховой коры снижалась — мозг распознавал «свой голос» и не реагировал на него слишком сильно. Однако у пациентов с галлюцинациями наблюдалась обратная реакция — активность возрастала, словно звук исходил извне.

«Это обратный эффект подавления, который указывает на нарушение предсказательной функции мозга. В результате человек воспринимает собственную внутреннюю речь как чужую», — пояснил профессор Уитфорд.

Авторы считают, что полученные данные — самое убедительное подтверждение гипотезы о том, что «голоса» при шизофрении возникают из-за искаженного восприятия собственной речи.

«Эта теория существовала десятилетиями, но до сих пор ее было трудно проверить, ведь внутренняя речь — сугубо личный процесс. Наша работа впервые показала прямое физиологическое подтверждение этой идеи», — отметил ученый.

Исследователи надеются, что в будущем этот метод можно будет использовать как биомаркер для ранней диагностики психозов и оценки риска их развития.

