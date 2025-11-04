Назван продукт, защищающий от ожирения и воспаления в мозге

Nutritional Neuroscience: оливковое масло защищает от ожирения и воспаления в мозге

Ученые из Бразилии обнаружили, что добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион крыс с ожирением помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе — области мозга, регулирующей чувство голода и обмен веществ. Кроме того, животные меньше набирали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей. Работа опубликована Nutritional Neuroscience.

Оливковое масло первого отжима (extra virgin) — это нерафинированное масло, получаемое механическим способом без химической обработки. Оно богато полифенолами и витамином Е, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Исследователи из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес кормили лабораторных крыс рационом с высоким содержанием жира. Часть животных дополнительно получала оливковое масло первого отжима. Через несколько недель оказалось, что у них сохранялась нормальная масса тела и снижалось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса, которое обычно страдает при ожирении.

Авторы работы отмечают, что употребление оливкового масла первого отжима может быть перспективным подходом к профилактике метаболических нарушений, связанных с ожирением.

