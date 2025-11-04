На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван продукт, защищающий от ожирения и воспаления в мозге

Nutritional Neuroscience: оливковое масло защищает от ожирения и воспаления в мозге
true
true
true
close
banu sevim/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Бразилии обнаружили, что добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион крыс с ожирением помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе — области мозга, регулирующей чувство голода и обмен веществ. Кроме того, животные меньше набирали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей. Работа опубликована Nutritional Neuroscience.

Оливковое масло первого отжима (extra virgin) — это нерафинированное масло, получаемое механическим способом без химической обработки. Оно богато полифенолами и витамином Е, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Исследователи из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес кормили лабораторных крыс рационом с высоким содержанием жира. Часть животных дополнительно получала оливковое масло первого отжима. Через несколько недель оказалось, что у них сохранялась нормальная масса тела и снижалось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса, которое обычно страдает при ожирении.

Авторы работы отмечают, что употребление оливкового масла первого отжима может быть перспективным подходом к профилактике метаболических нарушений, связанных с ожирением.

Ранее россиянам назвали оптимальную норму потребления белка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами