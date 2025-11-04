Ученые выяснили, из чего состоит космическая пустота

Астрономы научились выявлять миллионы космических «пустот» и наконец получили возможность задать вопрос: что внутри них? Оказалось, внутри действительно ничего нет.

Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Космические пустоты — это огромные области пространства, почти свободные от галактик и материи. Средняя плотность вещества в них составляет лишь около 20% от средней по Вселенной. Для сравнения: если бы все вещество — звезды, планеты, газ, темную материю — равномерно распределить по всему наблюдаемому космосу, то на каждый кубический метр пришлось бы всего один атом водорода. Внутри пустот — и того меньше.

Тем не менее, они не абсолютно безжизненны. В них все же встречаются крошечные карликовые галактики, между которыми тянутся тонкие нити газа. Компьютерные модели показывают, что даже эти пустоты имеют сложную структуру: внутри больших «пузырей» скрываются меньшие — подобие фрактала, уходящего в глубину космоса.

Однако если углубиться достаточно далеко, можно попасть в регионы, где нет вообще ничего — ни галактик, ни газа, ни видимого света. Там можно ждать миллионы лет, прежде чем мимо пролетит одинокий атом.

Астрономы любят сравнивать такие области с пустынями: жизнь здесь возможна, но редка и затаилась. И все же пустоты — не просто пробелы между галактиками, а важная часть космической структуры. Они помогают понять, как распределено вещество и темная энергия во Вселенной.

Если бы Солнечную систему перенести в глубину одной из таких пустот, небо стало бы абсолютно черным. На нем остались бы только Солнце, Луна и планеты — без единой звезды. По мнению авторов, цивилизация в такой изоляции никогда не открыла бы ни другие галактики, ни саму идею бескрайней Вселенной.

Ранее была раскрыта тайна рождения Луны.