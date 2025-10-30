Раскрыта тайна рождения Луны

Луна, вдохновлявшая человечество тысячелетиями, появилась около 4,5 миллиарда лет назад — после гигантского столкновения молодой Земли с протопланетой размером с Марс, которую астрономы называют Тея. Новые компьютерные модели, созданные исследователями из Имперского колледжа Лондона, подтвердили, что именно это катастрофическое событие стало ключевым моментом в формировании нашей планеты и ее спутника. Об этом сообщает портал Particle.

По словам астрофизика Джейкоба Кегерриса, который изучает раннюю Солнечную систему с помощью суперкомпьютерных симуляций, гигантское столкновение не только породило Луну, но и запустило целую цепочку последствий, определивших эволюцию Земли.

«Без Луны не было бы приливов, и, возможно, наши водные предки так и не выбрались бы на сушу», — отметил ученый.

Компьютерные модели, основанные на методе гидродинамики сглаженных частиц, позволяют ученым воссоздать ранние этапы формирования планет.

«Мы описываем систему миллионами частиц, каждая из которых представляет собой кусочек вещества. Суперкомпьютер рассчитывает, как они движутся и взаимодействуют под действием гравитации и давления», — пояснил Кегеррис.

Такие симуляции показывают, что без гигантского удара невозможно объяснить, как столь большое количество вещества могло быть выброшено на орбиту, чтобы сформировать Луну. Каждый год Луна удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра. Отслеживая это движение, исследователи могут восстанавливать историю ее орбиты и уточнять, как быстро вращалась Земля вскоре после столкновения.

Кроме того, поверхность Луны практически не изменилась за миллиарды лет — в отличие от Земли, где все стирают ветра, вода и тектонические процессы. Это делает Луну «хранилищем» ранней истории Солнечной системы.

«Это огромная головоломка с множеством деталей», — заключил Кегеррис. — «Чтобы окончательно понять, как возникла Луна, нам нужно совершенствовать модели и продолжать изучать систему Земля–Луна».

