На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден необычный «защитник» нейронов от повреждения

PNAS: фермент, связанный с выработкой желчи, оказался защитником мозга
true
true
true
close
Freepik

Фермент биливердинредуктаза А (BVRA), известный своей ролью в образовании желчного пигмента билирубина, способен напрямую защищать клетки мозга от окислительного повреждения. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Джонса Хопкинса. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Окислительный стресс возникает, когда в организме накапливаются активные формы кислорода, повреждающие клеточные мембраны, белки и ДНК. В мозге этот процесс особенно опасен: он приводит к гибели нейронов и связан с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Как выяснили ученые, BVRA помогает мозгу противостоять этим разрушительным процессам. Он взаимодействует с белком NRF2, который управляет выработкой антиоксидантов и других защитных молекул. При отсутствии BVRA активность NRF2 нарушается, и клетки теряют способность эффективно нейтрализовать окислители.

Эксперименты на мышах показали, что BVRA и NRF2 физически связываются и совместно активируют гены, обеспечивающие нормальный транспорт кислорода, работу митохондрий и передачу иммунных сигналов. Неожиданно выяснилось, что эта функция BVRA не связана с его привычной ролью в производстве билирубина: даже мутантные формы фермента, не способные вырабатывать пигмент, сохраняли нейропротективные свойства.

По словам авторов, открытие указывает на то, что BVRA выполняет гораздо более важную и сложную роль, чем считалось ранее. В будущем исследователи планируют изучить, как нарушение взаимодействия BVRA и NRF2 может способствовать развитию болезни Альцгеймера и можно ли использовать этот механизм в терапевтических целях.

Ранее ученые выяснили, как горькие продукты улучшают работу мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами