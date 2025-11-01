На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлен неожиданный фактор, провоцирующий тягу к алкоголю

ACER: смена рациона может спровоцировать тягу к алкоголю
true
true
true
close
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Мыши, которых перевели с рациона с высоким содержанием сахара и масла на стандартное питание, начали предпочитать алкоголь воде. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии и Франции, изучавшие связь между микрофлорой кишечника и развитием алкогольной зависимости. Работа опубликована в журнале Alcohol, Clinical and Experimental Research (ACER).

Микробиота кишечника играет ключевую роль в поддержании здоровья: она участвует в обмене веществ, иммунной защите и даже влияет на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». Нарушения в одном звене этой системы способны вызвать изменения в другом, в том числе — поведенческие.

Ранее исследования показывали, что изменения микробного баланса могут быть связаны с нарушением обмена веществ и склонностью к злоупотреблению алкоголем.

На первом этапе эксперимента ученые кормили мышей высококалорийной диетой с сахаром и сливочным маслом, после чего перевели их на стандартное питание. Именно в этой группе животные начали проявлять сильную тягу к алкоголю, выбирая его вместо воды.

Мыши, которых постоянно держали либо на стандартной, либо на сладко-жирной диете, такого поведения не проявляли. Это позволило исследователям предположить, что резкая смена рациона повлияла на систему вознаграждения мозга, вызвав поведение, похожее на зависимость.

Анализ кишечного содержимого показал, что у «алкогольных» мышей сформировался особый состав микробиоты. Изменения в разнообразии бактерий сопровождались нарушением метаболизма аминокислот и синтеза короткоцепочечных жирных кислот — веществ, которые регулируют аппетит, воспаление и тягу к алкоголю.

Кроме того, исследователи зафиксировали изменения в обмене дофамина и повышенный окислительный стресс, которые усиливают склонность к поиску алкогольного «вознаграждения».

Авторы отмечают, что микробиота влияет на метаболизм аминокислот и другие системные процессы, связанные с уязвимостью к зависимости. Это делает метаболиты кишечных бактерий потенциальными мишенями для терапии алкогольной зависимости.

«Наши результаты показывают, что кишечные микроорганизмы могут играть ключевую роль в формировании как устойчивости, так и предрасположенности к алкогольной зависимости», — отметили авторы исследования.

