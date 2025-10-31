На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жуткий сигнал летучей мыши зафиксирован в космосе

ESO: телескоп ESO заснял «космическую летучую мышь» в честь Хэллоуина
true
true
true
close
R. Colombari & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовали снимок гигантского облака газа и пыли, форма которого напоминает расправившую крылья летучую мышь, парящую в космосе. Уникальный кадр удалось получить с помощью телескопа обзора VLT, расположенного в обсерватории Паранал в пустыне Атакама.

Необычная туманность находится на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли, между южными созвездиями Циркуля и Нормы. По площади она занимает участок неба, равный четырем полным Лунам, и кажется, будто «охотится» на яркое свечение звезды чуть выше.

Эта область — звездная фабрика, где рождаются новые светила. Молодые звезды излучают энергию, заставляя окружающие атомы водорода светиться насыщенным красным цветом. Темные нити, образующие «скелет» космической мыши, состоят из более плотных и холодных облаков пыли и газа, которые блокируют видимый свет позади них.

Самые яркие участки этой туманности известны как RCW 94 (правая «лапа» летучей мыши) и RCW 95 (ее «тело»). Остальные части пока не имеют официальных обозначений.

Фотографию удалось сделать благодаря широкому полю обзора телескопа VST, принадлежащего Итальянскому национальному институту астрофизики. Он оснащен современной 268-мегапиксельной камерой OmegaCAM, которая позволяет получать детальные изображения обширных участков неба.

Ранее была раскрыта тайна рождения Луны.

