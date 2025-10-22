Россиянам назвали топ-5 самых полезных орехов

Осенью, когда организму не хватает солнечного света и витаминов, орехи становятся настоящим природным суперфудом. Они насыщают энергией, поддерживают иммунитет и помогают справиться с сезонной усталостью. Как извлечь из орехов максимум пользы и избежать вреда рассказала ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам ученой, главный фактор, от которого зависит сохранность питательных свойств орехов, — это правильное хранение. В идеальных условиях, при прохладной температуре, в темноте и герметичной упаковке, очищенные орехи сохраняют пользу до полугода. Лучше всего держать их в холодильнике или морозильной камере, в вакуумных пакетах или плотно закрытых контейнерах. Если же плоды пролежали на полке больше года, употреблять их в пищу крайне нежелательно.

Кожевникова советует перед употреблением промывать любые орехи, даже если они продаются в упаковке. Это позволяет удалить пыль, частицы обработки и микрочастицы грязи. После промывки орехи нужно тщательно высушить — влажные ядра теряют хруст и быстрее портятся. Для лучшего результата их можно слегка подсушить на сухой сковороде или при минимальной температуре в духовке.

Эксперт отмечает, что составить единый рейтинг орехов сложно, однако некоторые виды особенно ценны для здоровья. Грецкий орех содержит уникальное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, улучшает работу мозга и сосудов. Миндаль отличается высоким содержанием витамина Е, магния и кальция, помогает стабилизировать уровень сахара и дольше сохраняет чувство сытости. Фисташки богаты калием, лютеином и зеаксантином, которые защищают глаза от воздействия синего света и поддерживают здоровое давление. Кешью является источником железа, меди и магния, укрепляет кости и помогает нервной системе справляться со стрессом. Фундук особенно богат антиоксидантами и полезными жирами, которые питают кожу и волосы, замедляя процессы старения. Отдельного внимания заслуживает бразильский орех — рекордсмен по содержанию селена, который необходим для работы щитовидной железы, однако употреблять его нужно строго в умеренных количествах, не более одного-двух штук в день.

Чтобы повысить питательную ценность, Кожевникова советует предварительно замачивать орехи на несколько часов в воде — это нейтрализует фитиновую кислоту, мешающую усвоению минералов. При этом важно избегать орехов в глазури, соли или сахаре: вред исходит не от самих плодов, а от добавок, которые сводят на нет их природную пользу.

По словам ученой, орехи действительно могут стать «витаминным спасением» осенне-зимнего сезона, если выбирать свежие ядра, хранить их правильно и употреблять умеренно. Тогда они не только насытят организм полезными веществами, но и помогут укрепить сердце, сосуды, кожу и иммунитет.

