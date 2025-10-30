Найден способ ускорить восстановление сердца после инфаркта

Ученые из Медицинской школы Университета Темпла (США) обнаружили ранее неизвестный механизм, который помогает сердцу восстанавливаться после инфаркта. Как сообщает журнал Circulation Research (CR), ключевую роль в этом процессе играет особая молекула — кольцевая РНК Circ-CDR1as.

Кольцевую РНК можно описать как молекулу, концы которой замкнуты друг на друга, образуя петлю. В последнее время такие молекулы используются в качестве биомаркеров для диагностики и определения патологий. В экспериментах на мышах ученые установили, что Circ-CDR1as также помогает иммунным клеткам переключаться в «режим восстановления» и снижает воспаление в поврежденной ткани.

Исследователи объяснили: ключевую роль в регенерации сердца после травм играет особая популяция клеток — макрофаги. Они сначала уничтожают патогены и отмершие клетки, а затем запускают процессы заживления. Однако после инфаркта уровень Circ-CDR1as резко падает, из-за чего их работа нарушается и восстановление сердца замедляется.

Когда ученые вернули концентрацию этой молекулы к норме, ткань миокарда у животных восстанавливалась быстрее, а зона повреждения уменьшалась. Авторы работы полагают, что открытие может стать основой для новых препаратов, которые будут активировать естественные механизмы регенерации. Однако перед началом разработки таких лекарств необходимы дополнительные исследования на людях.

