На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден способ ускорить восстановление сердца после инфаркта

CR: молекула circ-cdr1a восстанавливает клетки сердца после инфаркта
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Университета Темпла (США) обнаружили ранее неизвестный механизм, который помогает сердцу восстанавливаться после инфаркта. Как сообщает журнал Circulation Research (CR), ключевую роль в этом процессе играет особая молекула — кольцевая РНК Circ-CDR1as.

Кольцевую РНК можно описать как молекулу, концы которой замкнуты друг на друга, образуя петлю. В последнее время такие молекулы используются в качестве биомаркеров для диагностики и определения патологий. В экспериментах на мышах ученые установили, что Circ-CDR1as также помогает иммунным клеткам переключаться в «режим восстановления» и снижает воспаление в поврежденной ткани.

Исследователи объяснили: ключевую роль в регенерации сердца после травм играет особая популяция клеток — макрофаги. Они сначала уничтожают патогены и отмершие клетки, а затем запускают процессы заживления. Однако после инфаркта уровень Circ-CDR1as резко падает, из-за чего их работа нарушается и восстановление сердца замедляется.

Когда ученые вернули концентрацию этой молекулы к норме, ткань миокарда у животных восстанавливалась быстрее, а зона повреждения уменьшалась. Авторы работы полагают, что открытие может стать основой для новых препаратов, которые будут активировать естественные механизмы регенерации. Однако перед началом разработки таких лекарств необходимы дополнительные исследования на людях.

Ранее ученые выяснили, что перенесенный грипп повышает риск инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами