У бразильских летучих мышей нашли новый коронавирус

Bloomberg: у летучих мышей в Бразилии обнаружен новый коронавирус
Rudmer Zwerver/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выявили новый коронавирус у летучих мышей в Бразилии. Он обладает генетической особенностью, сходной с вирусами, вызывающими COVID-19 и Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вирус, получивший название BRZ batCoV, был обнаружен у небольшого вида насекомоядных летучих мышей, распространенных в Латинской Америке. Для исследования образцы животных собирались в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу.

По результатам генетического анализа было установлено, что BRZ batCoV относится к семейству бета-коронавирусов. В это семейство входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

По словам исследователей, доказательств того, что новый коронавирус представляет опасность для людей, пока нет. Однако ученые отметили наличие у BRZ batCoV короткого участка шиповидного белка, способного расщепляться ферментами в клетках человека и животных. Такая особенность облегчает вирусам проникновение в клетки хозяина. Ранее она не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить независимое развитие этой особенности в популяциях Южной Америки.

Ранее был раскрыт мощный естественный механизм защиты от вирусов.

