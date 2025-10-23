Российский стартап нашел замену пластиковой посуде

«Известия»: в России создали посуду из отрубей, которая разлагается за месяц

В России разработали биоразлагаемую посуду из отрубей, которая полностью распадается в естественной среде за 10–30 дней и в дополнение может использоваться как корм для животных. Об этом сообщили «Известия».

Технологию представила команда студенческого стартапа из Самарского государственного аграрного университета. Разработчики отмечают, что ее можно адаптировать под разные виды агросырья — от пшеницы до кукурузы.

Ключевым элементом проекта стал пневматический пресс, позволяющий быстро формовать изделия. Эта универсальность, по расчетам команды, позволит масштабировать выпуск под специфику конкретных регионов и снизить себестоимость за счет создания замкнутого производственного цикла: от переработки зерна до готовой продукции.

Эколог и программный директор «Точка кипения — Новокузнецк» Варвара Михеева назвала инициативу своевременной на фоне мирового отказа от одноразового пластика, однако оценила перспективы осторожно. Она считает, что технология может столкнуться с ограничениями при эксплуатации: далеко не ясно, выдержат ли такие изделия горячие или жидкие блюда, а идея использования посуды в качестве корма вызывает сомнения из-за возможных остатков пищи и затратной логистики.

По словам декана факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Ольги Хариной, основным вызовом станет конкуренция с дешевой пластиковой упаковкой. При этом использование вторичного агросырья действительно позволяет уменьшить отходы и снижает нагрузку на окружающую среду, признала она.

