Россияне сейчас могут наблюдать самую яркую комету года

Россияне уже сейчас могут увидеть ярчайшую комету 2025 года, которая получила название C/2025 A6 Lemmon. Об этом в беседе с ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

«Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов <…> комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно», — сказал Язев.

По его словам, лучшие условия для наблюдения за C/2025 A6 Lemmon у жителей регионов, находящихся выше 50-й параллели северной широты.

Как заявлял крымский астроном Александр Якушечкин, эта комета приблизится к Земле 21 октября на расстояние около 90 млн километров (0,6 астрономической единицы). Ее яркость колебалась — 18 октября она достигала уровня 4,6 звездной величины, затем падала до 5,7, но сейчас снова поднялась примерно до 4,5. Астрономы спрогнозировали, что к дате сближения она может усилиться до «четвертой величины», что сделает ее заметной невооруженным глазом и доступной для съемки на смартфоны в «ночном режиме».

Незадолго до максимального сближения с Землей комета потеряла яркость, однако затем вернула светимость и теперь наблюдается даже без оптики в местах без засветки. Специалисты отметили повышенную активность хвоста — от ядра регулярно отделяются газовые сгустки и вихри, что может быть связано с нестабильными струями и воздействием солнечного ветра и корональных выбросов.

17 октября на Солнце с промежутком в несколько часов сгорели две кометы.

Ранее астроном раскрыл главную угрозу человечеству.