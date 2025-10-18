На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Солнце за несколько часов сгорели две кометы

ИКИ РАН: Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы
true
true
true
close
NASA/SDO

На Солнце с промежутком в несколько часов сгорели две кометы. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, кометы появились из первичного газо-пылевого облака во времена формирования солнечной системы. Сообщается, что объекты являются одними из древнейших тел, а возраст некоторых из них может превышать возраст самого Солнца.

Отмечается, что две сгоревшие кометы вероятнее всего родились вместе и могут быть двумя фрагментами одной крупной кометы, которая была разрушена после столкновения с неизвестным объектом.

Накануне в ИКИ РАН сообщили о двух сильных вспышках класса М на Солнце, которые произошли в ночь на 17 октября. В пресс-службе академии уточнили, что резкое усиление активности Солнца началось 12 октября.

Всего с начала этой недели произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных событий уровня M. Интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8.1, что стало наибольшим значением с середины июня.

Ранее на Солнце за сутки произошло 15 вспышек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами