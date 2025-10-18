На Солнце за несколько часов сгорели две кометы

ИКИ РАН: Солнце с интервалом в несколько часов сожгло две кометы

На Солнце с промежутком в несколько часов сгорели две кометы. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, кометы появились из первичного газо-пылевого облака во времена формирования солнечной системы. Сообщается, что объекты являются одними из древнейших тел, а возраст некоторых из них может превышать возраст самого Солнца.

Отмечается, что две сгоревшие кометы вероятнее всего родились вместе и могут быть двумя фрагментами одной крупной кометы, которая была разрушена после столкновения с неизвестным объектом.

Накануне в ИКИ РАН сообщили о двух сильных вспышках класса М на Солнце, которые произошли в ночь на 17 октября. В пресс-службе академии уточнили, что резкое усиление активности Солнца началось 12 октября.

Всего с начала этой недели произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных событий уровня M. Интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8.1, что стало наибольшим значением с середины июня.

Ранее на Солнце за сутки произошло 15 вспышек.