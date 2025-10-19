Комета, видевшая людей XIII века, снова вернулась и заметна невооруженным глазом

Долгопериодическая комета C/2025 A6 (Lemmon), которая в прошлый раз приближалась к Солнцу около 1350 лет назад, вновь стала видна на ночном небе. Об этом рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

По его словам, комета приблизится к Земле 21 октября на расстояние около 90 млн километров (0,6 астрономической единицы). Ее яркость колебалась — 18 октября она достигала уровня 4,6 звездной величины, затем падала до 5,7, но сейчас снова поднялась примерно до 4,5. Астрономы прогнозируют, что к дате сближения она может усилиться до «четвертой величины», что сделает ее заметной невооруженным глазом и доступной для съемки на смартфоны в «ночном режиме».

Незадолго до максимального сближения с Землей комета потеряла яркость, однако затем вернула светимость и теперь наблюдается даже без оптики в местах без засветки. Специалисты отметили повышенную активность хвоста — от ядра регулярно отделяются газовые сгустки и вихри, что может быть связано с нестабильными струями и воздействием солнечного ветра и корональных выбросов.

Комету уже можно наблюдать в южных широтах: вечером — на северо-западе, под утро — на северо-востоке. В середине октября она смещалась от «ручки ковша» Большой Медведицы к созвездию Волопаса и должна пройти рядом с Арктуром, после чего переместится в созвездие Змея.

C/2025 A6 Lemmon имеет сильно вытянутую орбиту. После недавнего сближения с Юпитером она изменилась, и следующий визит кометы к Солнцу ожидается только через 1154 года.

Ранее астроном раскрыл главную угрозу человечеству.