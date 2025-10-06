Астроном раскрыл главную угрозу человечеству

Главным врагом человечества является само человечество. Об этом заявил в интервью ТАСС научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, астроном Леонид Еленин.

«Вероятность погибнуть человечеству от своих же рук намного выше, чем от удара большого астероида или кометы или, тем более, сверхновой звезды», – подчеркнул ученый.

Еленин также выразил мнение, что человечество может «взять себя в руки» и заселить Солнечную систему. Если люди откроют новые физические принципы, они смогут выйти в межзвездное пространство, убежден ученый. При этом он отметил, что в будущее смотрит со «сдержанным оптимизмом».

В сентябре Еленин предупредил об опасности инициативы международной команды ученых arXiv применить ядерное оружие (ЯО) в космосе, чтоб сбить угрожающий Луне астероид 2024 YR4. По мнению российского астронома, этот ход может открыть «окно овертона» в вопросе запрета на использование ЯО в космосе. Так, страна, которая выведет боеголовку на орбиту, сможет в любой момент изменить свои планы относительно цели.

