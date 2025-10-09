На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опасный рак мозга оказался разрушительным для костей

NatNeurosci: рак мозга может вызывать эрозию черепа
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна впервые обнаружили, что глиобластома — самый агрессивный и опасный рак головного мозга — поражает не только сам орган, но и черепную коробку. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeurosci).

Ранее считалось, что опухоль поражает только мозг. Несмотря на активное лечение (операции, химио- и лучевую терапию), средняя продолжительность жизни пациентов с глиобластомой составляет всего 15 месяцев.

Новая работа показала, что глиобластома разрушает кости черепа — особенно в местах их сращения — и меняет состав костного мозга, находящегося внутри этих костей.

«В костном мозге образуются клетки крови, включая иммунные», — объясняют ученые.

Исследователи использовали передовые методы визуализации, чтобы проследить, как опухоль влияет на кости черепа у лабораторных мышей. Они обнаружили, что глиобластома вызывает эрозию (разрушение) костей и увеличивает количество микроканалов, соединяющих череп с мозгом. Через эти каналы клетки и сигнальные молекулы могут свободно перемещаться.

Ученые также выяснили, что костный мозг в черепной коробке и в бедренной кости реагирует на опухоль по-разному.

Генетический анализ показал, что заболевание кардинально меняет состав иммунных клеток в костном мозге черепа: резко возрастает число воспалительных клеток, таких как нейтрофилы и моноциты. При этом В-клетки — важные компоненты иммунитета, отвечающие за выработку антител, почти исчезают.

«Это объясняет, почему глиобластома становится все более агрессивной и почему ее так трудно лечить», — говорит один из авторов исследования, профессор Э. Ричард Стэнли.

Теперь исследователи рассматривают возможность создания терапии, направленной на восстановление нормального баланса иммунных клеток в костном мозге — подавление воспалительных и активацию защитных.

