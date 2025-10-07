На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые предложили добывать литий с помощью растений

РГУНГ: найден способ добычи лития из нефтегазовых месторождений с помощью растений
true
true
true
close
Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработали биотехнологический способ извлечения лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений. Эксперименты показали, что растения способны накапливать ценный металл в своей биомассе, что может стать экологичной и экономически выгодной альтернативой традиционным методам добычи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Литий — ключевой элемент литий-ионных аккумуляторов, применяемых в смартфонах, ноутбуках и электромобилях. Спрос на него стремительно растет: по прогнозам, в ближайшие пять лет он увеличится в 2,5–3 раза. Однако мировые запасы металла сосредоточены в нескольких странах — Китае, Чили, Аргентине и Австралии.

«Создание отечественных технологий добычи лития позволит снизить зависимость России от импорта и обеспечить собственные нужды промышленности. Сегодня около 80% всего добываемого лития идет на производство аккумуляторов», — отметил профессор Губкинского университета Владимир Винокуров.

В ходе работы исследователи обратили внимание на пластовые воды — подземные растворы, которые извлекаются вместе с нефтью и газом. Эти воды содержат большое количество минеральных солей, включая литий, но ранее не рассматривались как источник полезных элементов.

Ученые проверили способность разных растений поглощать литий из таких растворов. Лучшие результаты показал рапс: в ходе роста он активно накапливал металл в листьях и стебле.

«Извлечение лития из биомассы требует меньше затрат, чем добыча из руд или солончаков. К тому же можно использовать уже существующую инфраструктуру нефтегазовых предприятий, без необходимости строить новые установки. Это делает метод перспективным для промышленного применения», — подчеркнул Винокуров.

Следующим этапом проекта станет создание технологической схемы и проведение пилотных испытаний. Ученые рассчитывают, что биотехнологический способ добычи позволит России использовать собственные ресурсы лития и укрепить позиции в мировой энергетической отрасли.

Ранее в России разработали метод превращения токсина из промышленных стоков в ценное сырье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами