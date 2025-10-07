Российские ученые предложили добывать литий с помощью растений

Ученые РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработали биотехнологический способ извлечения лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений. Эксперименты показали, что растения способны накапливать ценный металл в своей биомассе, что может стать экологичной и экономически выгодной альтернативой традиционным методам добычи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Литий — ключевой элемент литий-ионных аккумуляторов, применяемых в смартфонах, ноутбуках и электромобилях. Спрос на него стремительно растет: по прогнозам, в ближайшие пять лет он увеличится в 2,5–3 раза. Однако мировые запасы металла сосредоточены в нескольких странах — Китае, Чили, Аргентине и Австралии.

«Создание отечественных технологий добычи лития позволит снизить зависимость России от импорта и обеспечить собственные нужды промышленности. Сегодня около 80% всего добываемого лития идет на производство аккумуляторов», — отметил профессор Губкинского университета Владимир Винокуров.

В ходе работы исследователи обратили внимание на пластовые воды — подземные растворы, которые извлекаются вместе с нефтью и газом. Эти воды содержат большое количество минеральных солей, включая литий, но ранее не рассматривались как источник полезных элементов.

Ученые проверили способность разных растений поглощать литий из таких растворов. Лучшие результаты показал рапс: в ходе роста он активно накапливал металл в листьях и стебле.

«Извлечение лития из биомассы требует меньше затрат, чем добыча из руд или солончаков. К тому же можно использовать уже существующую инфраструктуру нефтегазовых предприятий, без необходимости строить новые установки. Это делает метод перспективным для промышленного применения», — подчеркнул Винокуров.

Следующим этапом проекта станет создание технологической схемы и проведение пилотных испытаний. Ученые рассчитывают, что биотехнологический способ добычи позволит России использовать собственные ресурсы лития и укрепить позиции в мировой энергетической отрасли.

