На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У популярного напитка нашли способность подавлять «гены воспаления»

PhytoPlus: напиток ройбуш может подавлять гены воспаления
true
true
true
close
LN team/Shutterstock/FOTODOM

Экстракты чайного напитка ройбуша укрепляют барьерную функцию кишечника и снижают активность воспалительных генов. К такому выводу пришли ученые из Технологического университета Кейп-Пенинсула (Южная Африка). Результаты исследования опубликованы в журнале Phytomedicine Plus (PhytoPlus).

Ройбуш (также известен как ройбос) получают путем заваривания высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного — кустарника из семейства Бобовые. Напиток не содержит кофеина, поэтому используется как замена чая и кофе для людей, которым этот стимулятор противопоказан.

Ученые анализировали влияние ферментированного и неферментированного ройбуша на клетки кишечного эпителия. Результаты показали: оба типа чая снижают активность генов, кодирующих воспалительные молекулы (IL-8, IL-6, IL-1B и CCL20).

При этом ферментированный ройбуш эффективнее подавлял воспалительную реакцию, тогда как неферментированный активнее укреплял межклеточные соединения, формирующие защитный барьер слизистой оболочки кишечника.

Исследователи объясняют такой эффект разницей в составе полифенолов: каждый тип ройбуша содержит уникальный набор этих биоактивных растительных соединений.

Авторы отмечают, что результаты их работы могут лечь в основу дальнейших исследований по профилактике и терапии воспалительных заболеваний кишечника, а также по созданию новых функциональных продуктов на основе ройбуша.

Ранее был развеян популярный миф о вреде кофе для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами