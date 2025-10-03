Россиянам рассказали, как быстро распознать обман

В эпоху цифровых технологий аферисты превратились в настоящих мастеров манипуляции, играя на эмоциях и уязвимости людей. По данным исследований, за последний год с попытками обмана столкнулись 94% россиян. Ученые Пермского Политеха рассказали, как распознать обман мошенников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Даже приятное волнение, например от «неожиданного выигрыша», подрывает когнитивные функции — внимание, способность анализировать. Именно стрессоустойчивость, а не интеллект, определяет, попадет ли человек в ловушку мошенников», — пояснила доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева.

Главные приемы аферистов — срочность («ваш счет заблокируется через 10 минут»), перегрузка информацией («для верификации нужен код из СМС»), а также намеренное создание ощущения, что они являются «единственным спасением».

«Мошенник перехватывает исполнительные функции мозга и предлагает простое решение — назвать код или установить приложение. В этот момент человек перестает критически оценивать ситуацию», — отметила Юрьева.

По словам доцента кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниила Курушина, преступники лишают жертву времени на проверку фактов, препятствуют обращению к близким и не дают включить аналитическое мышление.

Отличить аферу помогает внимание к деталям: злоумышленники часто используют шаблонные сценарии, избегают конкретики и оперируют устаревшей информацией.

«Они могут знать имя, но не фамилию, не называть ни компанию, ни номер заказа. Любая недосказанность должна насторожить», — добавил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Антон Каменских.

Эксперты подчеркивают: надежная защита — отказ от общения с непроверенными контактами и обязательная проверка личности собеседника через официальные каналы. О любых попытках обмана важно незамедлительно сообщать в полицию.

«Мошенники часто остаются безнаказанными, потому что люди стесняются или считают ущерб слишком незначительным. Но именно такие «мелочи» кормят целые организованные группы», — подчеркнул Каменских.

