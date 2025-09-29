На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин сообщил об успехах в области разработки лекарства от рака крови

Мишустин: разработка лекарства против рака крови находится на финальной стадии
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Разработка российских лекарств, предназначенных для лечения рака крови, а также против опухолей, находится на финальной стадии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии «Иннопрома» в Минске, пишет ТАСС.

«На финальной стадии разработки находятся передовые лекарства — для лечения и рака крови, а также против опухолей», — сказал он.

Мишустин в целом обратил внимание на неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он также упомянул о создании российскими учеными первого оригинального препарата для генной терапии гемофилии.

В 2024 году академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург впервые обнародовал информацию о создании в России революционной онковакцины с помощью мРНК-технологий. По его словам, в этом году лечение от онкозаболеваний новой мРНК-вакциной от рака начнут пациенты в двух группах по 15 человек – в ближайшее время они получат первые дозы лекарства.

До этого доктор медицинских наук Александр Серяков заявил, что отечественная вакцина против рака может уменьшить опухоль, продлить жизнь пациента или привести к ремиссии. По его словам, вакцину обычно применяют на метастатическом процессе — при распространении отдаленных метастазов по органам. Чтобы стать доступной широкому кругу пациентов, вакцине потребуется около трех-шести лет, отметил он.

Ранее была создана вакцина от рака кишечника на основе стволовых клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами