Россиянам рассказали о преимуществах отечественной вакцины от рака

Отечественная вакцина против рака имеет свои преимущества, поскольку может уменьшить опухоль, продлить жизнь пациента или привести к ремиссии. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков.

По ее словам, лечебную вакцину против заболевания обычно применяют на метастатическом процессе — при распространении отдаленных метастазов по органам.

«Но ни один из онкологов в мире не может сказать: «Я вылечил рак у пациента». Вакцина в силах продлить жизнь, улучшить качество жизни, уменьшить объем опухолевой массы — это реально. Можно длительно иметь ремиссию или полный регресс опухоли, годы который держится», — уточнил Серяков.

Он добавил, что для того, чтобы стать доступной широкому кругу пациентов, вакцине потребуется около трех-шести лет.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова до этого говорила, что российские ученые разработали вакцину от рака, она готова к применению. По ее словам, препарат успешно прошел доклинические испытания, которые доказали его безопасность и высокую эффективность. В конце августа этого года ФМБА направило в министерство здравоохранения России документы для получения разрешения на клиническое применение нового препарата.

Ранее была создана вакцина от рака кишечника на основе стволовых клеток.