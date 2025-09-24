На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В этом году первые 30 россиян начнут лечиться от рака мРНК-вакциной

Центр Гамалеи регистрирует вакцину от рака – в 2025 году вылечат 30 пациентов
Anton Vaganov/Reuters

В этом году лечение от онкозаболеваний новой мРНК-вакциной от рака начнут пациенты в двух группах по 15 человек – в ближайшее время они получат первые дозы лекарства. На сегодняшний день Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи уже направил документы для регистрации препарата в Минздрав, рассказал директор учреждения Александр Гинцбург в беседе с 360.ru.

Одобрение от ведомства разработчики вакцины рассчитывают получить в ближайшие полтора месяца. По мнению Гинцбурга, этого времени достаточно для изучения пакета документов и всех необходимых уточнений. Ученый напомнил, что речь идет о персонализированных вакцинах, которые будут изготавливаться для каждого пациента по взятым у них образцам.

«Сейчас заканчивается, а в ряде случаев продолжается синтез соответствия последовательностей, которые мы потом вставим в носители, в векторы мРНК. С момента разрешения Минздрава мы начнем нарабатывать на каждого больного порядка 15–20 доз персонализированной вакцины», — пояснил Гинцбург.

В этом году лечение охватит 30 человек, на будущий год планируется определить еще 15 пациентов, для которых изготовят персонализированные препараты, заключил ученый.

До этого руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков объяснил, что отечественная вакцина против рака имеет свои преимущества, поскольку может уменьшить опухоль, продлить жизнь пациента или привести к ремиссии. По его словам, лечебную вакцину против заболевания обычно применяют на метастатическом процессе — при распространении отдаленных метастазов по органам. Чтобы стать доступной широкому кругу пациентов, вакцине потребуется около трех-шести лет, отметил он.

Ранее онколог оценил, насколько возможно массовое использование российской вакцины от рака.

