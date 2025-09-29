На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У семян облепихи нашли полезное для сосудов свойство

Nutrients: экстракт семян облепихи препятствует образованию тромбов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Лодзинского университета (Польша) обнаружили, что экстракты семян облепихи могут подавлять активность клеток крови, участвующих в образовании тромбов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторных экспериментах исследователи сравнили действие экстрактов из сырых и обжаренных семян. Оказалось, что именно обжаренные семена облепихи наиболее эффективно мешают тромбоцитам присоединяться к белкам коллагену и фибриногену. Последние участвуют в коагуляции — формировании кровяных сгустков.

Ученые объяснили, что коагуляция — это естественный защитный механизм организма, который помогает останавливать кровотечение при травмах. Однако повышенная склонность к тромбообразованию может быть опасной: избыточные сгустки крови (тромбы) способны блокировать сосуды, повышая риск инсульта и инфаркта.

Ключевым активным веществом оказался флавоноид изорамнетин. Он не только снижал уровень маркеров активации тромбоцитов, но и удлинял время образования тромба. Ученые предполагают, что это свидетельствует о потенциальной способности предотвращать патологическую свертываемость крови.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось in vitro (в пробирке). Результаты демонстрируют потенциал облепихи как натурального источника антиагрегантов — веществ, мешающих тромбообразованию. В то же время ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, включая клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность таких соединений при употреблении человеком.

Ранее гипертоникам посоветовали чаще есть лук.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами