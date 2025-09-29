На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодежь боится знакомиться вне сети, выяснили ученые

Conversation: зумеры испытывают тревожность при офлайн-общении
true
true
true
close
Shutterstock

Индустрия приложений для знакомств переживает кризис: растут издержки, число подписчиков падает. При этом вновь набирают популярность офлайн-форматы знакомств: быстрые свидания, клубы по интересам, совместный досуг. Для миллениалов и старших поколений такие встречи привычны, но для зумеров, выросших в цифровой среде, поход «в люди» часто оказывается испытанием. Об этом сообщает портал The Conversation.

Многие зумеры все чаще признаются в тревожности при живом общении. Опросы ученых показали: только 23% молодых американцев нашли партнера через приложения и соцсети — остальные все чаще выбирают офлайн.

Эксперты отмечают: сложности с живыми свиданиями у зумеров во многом связаны с нехваткой практики общения — пандемия и постоянное присутствие смартфонов ограничили развитие межличностных навыков. Дополняют картину страхи — от «гостинга» (резкого прекращения общения со стороны партнера) и измен до нежелания открываться эмоционально.

Психологи советуют молодым людям рассматривать такие встречи не как угрозу, а как шанс научиться строить доверие и укрепить уверенность.

«Вы не одиноки в своем волнении, и социальные навыки можно развить так же, как мышцы в спортзале», — подчеркнули специалисты.

Ранее стало известно, кто более вынослив на работе — миллениалы или зумеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами