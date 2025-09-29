Молодежь боится знакомиться вне сети, выяснили ученые

Индустрия приложений для знакомств переживает кризис: растут издержки, число подписчиков падает. При этом вновь набирают популярность офлайн-форматы знакомств: быстрые свидания, клубы по интересам, совместный досуг. Для миллениалов и старших поколений такие встречи привычны, но для зумеров, выросших в цифровой среде, поход «в люди» часто оказывается испытанием. Об этом сообщает портал The Conversation.

Многие зумеры все чаще признаются в тревожности при живом общении. Опросы ученых показали: только 23% молодых американцев нашли партнера через приложения и соцсети — остальные все чаще выбирают офлайн.

Эксперты отмечают: сложности с живыми свиданиями у зумеров во многом связаны с нехваткой практики общения — пандемия и постоянное присутствие смартфонов ограничили развитие межличностных навыков. Дополняют картину страхи — от «гостинга» (резкого прекращения общения со стороны партнера) и измен до нежелания открываться эмоционально.

Психологи советуют молодым людям рассматривать такие встречи не как угрозу, а как шанс научиться строить доверие и укрепить уверенность.

«Вы не одиноки в своем волнении, и социальные навыки можно развить так же, как мышцы в спортзале», — подчеркнули специалисты.

