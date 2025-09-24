На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто более вынослив на работе — миллениалы или зумеры

ПНИПУ: зумеры не менее выносливы на работе, чем миллениалы
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

В сети нередко пишут, что представители поколения Z (зумеры) «уходят на обед и не возвращаются», а работодатели считают более надежными миллениалов, которые якобы ценят стабильность и реже сдаются перед стрессом. Эксперты Пермского Политеха рассказали, насколько эти стереотипы соответствуют действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Галины Черноваловой, доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидата экономических наук, сама общественная риторика формирует у зумеров установки на быструю смену работы. Однако в реальности большинство молодых сотрудников проявляют дисциплину и вполне готовы к нагрузкам — в том числе на производстве, где царит классический авторитарный стиль управления.

При этом особенности мышления поколения Z связаны с интенсивной, но не продолжительной концентрацией внимания.

«Зумеры хорошо справляются с проектными задачами и короткими интенсивными отрезками работы, но хуже переносят монотонный восьмичасовой график», — пояснила Черновалова.

Компании, учитывающие эти различия, получают выгоду. Так, практика неполного рабочего дня позволяет молодым сотрудникам сохранять ресурс и работать продуктивнее: ограниченное время мотивирует их быстрее выполнять ключевые задачи.

Наталья Молодчик, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, отметила, что различия между поколениями нельзя объяснить только историческими обстоятельствами.

«В молодости для человека всегда менее значима профессиональная деятельность, и с возрастом трудолюбие растет. Это связано скорее с жизненным циклом, чем с «эпохой», — рассказала исследователь. — Более того, сегодня наблюдается общее снижение значимости работы как ключевой ценности для всех возрастов».

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова считает, что отказ молодых специалистов от работы — это не лень, а рациональная стратегия сохранения ресурса и профилактика выгорания.

Юлия Неверова, ее коллега по кафедре, добавила: «Понятие выносливости слишком размыто. Оно может означать и психологическую устойчивость, и физическое здоровье, и адаптацию к стрессу. Эти качества зависят не столько от поколения, сколько от личных обстоятельств, воспитания и социально-экономической среды».

Ранее был назван простой способ повысить работоспособность.

