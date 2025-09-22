На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян популярный миф о вреде кофе для детей

PLOS One: кофеин не влияет на внимание детей
Pexels

Несмотря на то что большинство детей регулярно пьют чай, газировку, кофе или энергетики, новый анализ показал: кофеин не оказывает заметного влияния на работу мозга в этой возрастной группе. К такому выводу пришли американские ученые. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Кофеин известен как стимулятор, который у взрослых способен менять активность ключевых сетей мозга, связанных с вниманием. В частности, речь идет о так называемой сети пассивного режима, которая включается при размышлениях о себе, и дорсальной сети внимания, обеспечивающей сосредоточенность на внешних задачах. В норме они работают «в противофазе» — когда активна одна, вторая «замолкает». Такой баланс считается важным для концентрации.

Чтобы проверить, действует ли кофеин аналогично у подростков, ученые проанализировали данные крупнейшего в США проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study. В выборку вошли 4673 ребенка в возрасте 9–10 лет, которые прошли функциональную МРТ и сообщили о потреблении кофеина.

Около 16% признались, что пили кофеинсодержащие напитки за сутки до сканирования, а 71% отметили, что делают это каждую неделю. Однако ни разовое, ни регулярное потребление кофеина не повлияло на связь между сетями мозга, отвечающими за внимание и внутренние мысли.

«После учета таких факторов, как возраст и пол, мы не нашли связи между употреблением кофеина и антикорреляцией двух крупных сетей мозга, связанных с вниманием», — пояснил автор работы, профессор Университета Северной Каролины Оррин Уэр.

