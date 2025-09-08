У пересадки кала нашли неожиданное полезное свойство

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) может снизить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. К такому выводу пришли ученые из Университета Окленда. Результаты четырехлетнего исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NC).

В проекте участвовали 87 подростков в возрасте 14-18 лет. Половине из них назначили капсулы с донорскими кишечными бактериями, остальным — плацебо. По окончании исследования у получивших ТФМ испытуемых окружность талии оказалась в среднем на 10 см меньше, жировая масса — ниже на 5%, а уровень «хорошего» холестерина заметно выше.

Также у участников из второй группы снизился уровень системного воспаления в организме и риск метаболического синдрома (МС). При МС представляет собой сочетание гипертонии, ожирения, нарушения чувствительности к глюкозе и избытка холестерина в организме. Это состояние вдвое повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и в пять раз увеличивает вероятность диабета второго типа.

Исследователи отметили, что донорские микроорганизмы прижились и сохранялись в организме подростков даже спустя годы после трансплантации. Это открывает перспективы для разработки пробиотиков нового поколения, которые смогут надолго «перепрограммировать» микробиом и защищать от хронических болезней.

